Cecilia Collueque y nuevo regreso mundialista con gloria

Su cara denota el cansancio acumulado a lo largo de dos semanas intensas aunque para Cecilia Collueque, la aventura que acaba de vivir en Rumania justifica cualquier esfuerzo. El Mundial de Canotaje de maratón de Bascov ya es parte de la rica historia de esta palista roquense, que ayer tuvo que hacer un nuevo esfuerzo, esta vez para disimular su timidez y dejarse abrazar por el calor popular cuando llegó a la ciudad. “Todo esto es culpa de mi viejo…”, dice Cecilia mientras que debajo del barbijo se esconde la sonrisa cómplice de Cacho Collueque, su padre y mentor.



Más de un día le llevó cruzar desde el otro lado del mundo, pero Cecilia aceptó con gusto subirse a la autobomba de los bomberos y pasear envuelta en una bandera argentina ante el aplauso de los vecinos por las calles de Roca. En cada esquina, desde cada negocio, la gente le brindó su homenaje a una deportista amateur que es orgullo de una ciudad que la vio crecer y evolucionar en su romance con el deporte que ya lleva 20 años.



Cecilia en el autobomba de los bomberos pasa por frente del edificio de Diario Río Negro

“La miro ahora y no lo puedo creer. Todavía la veo chiquita en los primeros viajes, cuando era gimnasta y muy introvertida. Es por eso que ella haya logrado viajar por el mundo, representándonos de la mejor manera y que haya logrado ese desarrollo personal y deportivo, me enorgullece muchísimo. Tengo un aprecio muy grande por su papá, que ha hecho de todo para lograr que su hija sea una gran deportista y mejor persona por sobre todas las cosas”, dice Silvana Montanari, hoy Secretaria de Deportes del municipio roquense, pero por 30 años profe de gimnasia artística junto a Cacho Collueque en el club Del Progreso.



“Es un orgullo roquense, es símbolo de perseverancia, de esfuerzo. Es parte de una familia muy trabajadora, todos lo conocemos a Cacho, todos hicimos gimnasia con él y sabemos de su esfuerzo por Cecilia…”, dijo por su parte María Emilia Soria, la intendenta de Roca previo a darle la bienvenida a la campeona frente al edificio municipal.



Como en Portugal 2018, una nueva medalla dorada descansa en el pecho de Cecilia luego de haber ganado el K1 máster A (35-39 años) en Rumania, sede del quinto mundial en su haber.



“Volví al ruedo deportivo de primer nivel después de tres años y quedé conforme con lo que hice en máster. Es una categoría que puedo manejar bastante bien, pero me faltó preparación para hacerles frente a las seniors en la short (distancia corta de 3,5 kilómetros). Fue una experiencia hermosa porque nunca había competido en esa modalidad y me faltó muy poco para meterme en la final”, le cuenta Cecilia a Río Negro.



La medalla dorada conseguida por la roquense en el Mundial de Rumania. (fotos/Juan Thomes)

“Tenía que quedar entre las seis primeras de la serie, pero no pude (terminó octava). Me quedé con bronca porque me faltó muy poco para estar en la final, más allá que sabía que no estaba preparada como a mí me hubiera gustado”, agrega Collueque quien en diciembre cumplirá 38 años y sin importar el calendario, sigue con la idea de competir contra las seniors por algún tiempo más.



“Los estudios me llevan mucho tiempo (cursa Educación física) y eso me quita horas para entrenar como a mí me gusta, pero por ahora pienso seguir compitiendo. El año que viene, el Selectivo para ir al Mundial de Portugal 2022 se realizará en Luis Beltrán, para febrero. Si todo marcha bien espero estar ahí para intentar clasificar a un nuevo Mundial”.



La palista roquense también tomó parte de la K1 mujeres, en la distancia larga, una prueba que no estaba en su programa pero no perdió la oportunidad de disfrutarla al ser invitada por la organización, ya que la prueba otorgaba el derecho a un Selectivo para formar parte de los World Games 2022 que se van a disputar el año que viene en Estados Unidos.

“Si puedo, estaré ahí. Es en junio del año que viene. ¿Qué voy a hace cuando me retire? Me gustaría ser entrenadora, me estoy preparando para eso”.