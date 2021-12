Centro Español y Petrolero abren la final del Pre-Federal de básquet

Después de que la pandemia cortara el muy buen ritmo que traía la región en términos de competencia zonal, el Torneo Pre-Federal sirvió para mover nuevamente las fichas en Neuquén y el alto valle de Río Negro.

Hoy a las 21:30 el certamen comenzará a definirse en el Templo de Plottier, donde Centro Español será local de Petrolero de Plaza Huincul.

‘‘Llegamos en un gran momento del equipo. A lo largo del torneo pudimos ir construyendo una idea de juego y creo que ahora la tenemos. Cuando la plasmamos nos sentimos muy cómodos’’, sostuvo Alejo Abadía, uno de los jóvenes del Torito que está teniendo un gran torneo.

‘‘Los objetivos cambian en una final, ya no es solo llegar bien a un Federal. Ahora los equipos van a buscar todo. Es una gran chance que nos toca vivir y la queremos aprovechar al máximo, disfrutarla sobre todo’’, agregó.

“Sabemos que Petrolero es un equipo duro y fuerte, pero nosotros tenemos lo nuestro para llevarnos la serie. Es un factor importante a favor que tenemos que saber aprovechar. Tanto Mario, Charly como Licha son jugadores que tienen rodaje nacional y ya han jugado partidos como estos. Para nosotros son los guías y si hacemos un buena trabajo en equipo podemos ganar’’, finalizó Abadía.

Abadía es uno de los jóvenes de mayor proyección en Centro Español. (Foto: Matías Subat, gentileza Aguante Neuquén)

Por su parte, Sergio Bellandi habló de su Petrolero que se transformó en una de las gratas sorpresas del certamen. ‘’El equipo fue de menor a mayor y los chicos empezaron a tener confianza como grupo. Queríamos ganar los clásicos, lo logramos y después en la semifinal con Roca, elaboramos bien el juego allá. No jugamos por momentos bien acá, pero lo que habíamos hecho en el clásico nos dio confianza para seguir. Dejar afuera al puntero (por Roca) es para destacar. Esto es un regalo, el nuestro es un equipo joven que no tenía rodaje’’, declaró el coach a Río Negro.

La serie final que comienza esta noche es lo inmediato, pero el entrenador no olvida lo más importante del proceso. ‘‘El objetivo es fortalecer el proyecto del Federal. No es dejar de lado la final, seguimos con la misma idea desde un comienzo. Siempre pasó en Petro que termina el torneo y no queda nadie. Sueño con que los chicos se queden y puedan jugar el Federal. Los resultados se dan porque el grupo está trabajando bien. Es distinto tener esta base de 3 meses entrenando, nos conocemos, sabemos cómo queremos jugar’’, resaltó.

De cara a la final con Centro Español, Bellandi contó: ‘’Soy muy amigo de Pato (Denegri, DT) y le dije que teniendo a los Sepúlveda era campeón. Fue de menor a mayor como nosotros. Tienen tres con mucha experiencia y los rodean buenos pibes como Troncoso, Abadía y es un lindo equipo. Ni hablar del entrenador’’.

Bellandi conformó un equipo sólido en Plaza Huincul que se ilusiona con dar el golpe. (Foto: Oscar Livera)

Checho celebra lo que hasta acá se logró pero la ilusión de ser campeón no se la saca nadie. ‘‘No nos sobra nada pero no nos conformamos. Ahora queremos ganar y vamos a hacer todo lo posible. Hoy en la charla hablamos de pensar en nosotros y estos chicos tienen que experimentar lo que es una final. No muchos nos daban el crédito antes de jugar, pero nuestro grupo fue muy fuerte’’.

Finalmente, desde la intimidad de Petro, describió lo que significa un equipo con tantos jóvenes. ‘’Uno nunca sabe cuando va a jugar otra final así que tratamos de disfrutarla. Es un grupo humano muy bueno, estamos con los pies en la tierra y enloquecidos’’, cerró.