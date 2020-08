Cristiano Ronaldo no pudo evitar la eliminación de la Juventus

Cristiano Ronaldo hizo todo lo posible para mantener en pie la ilusión de la Juventus de meterse en los cuartos de final de la Champions League. El portugués había igualado el juego ante el Lyon a los 43 minutos, y a los 14' del complemento clavó un golazo de zurda desde afuera del área para darle la victoria parcial a su equipo. De todas maneras, la Juve necesitaba un gol más para clasificar a cuartos de final (en la ida, el equipo francés había ganado 1-0) pero ese tanto nunca llegó. Así se despidió del torneo a pesar de ganar 2-1 en Turín.

GOLAZO de CR7



Ronaldo con su segundo gol acerca a la Juventus a los 4tos de final.



Les falta uno.



pic.twitter.com/3tADLezjHN — Miguel Lugo (@MiguelLugoTVP) August 7, 2020

A los 12 minutos y desde los 12 pasos, Memphis Depay marcó el primer tanto para el Lyon, de visitante y con doble valor. Pero dos minutos antes del cierre de la primera mitad, Cristiano devolvió gentilezas, también de penal para poner el duelo de Turín está 1-1.

Champions League

Gol de Juventus

1-1

Cristiano Ronaldo ⚽

pic.twitter.com/VjcdMSVRMK — Futbol 12 (@Futbol1218) August 7, 2020

¡A LO PANENKA! Desde los 12 pasos, Memphis Depay marcó el primer tanto para el Lyon ante la Juventus en la #CHAMPIONSxESPN. ¡Cero nervios para el jugador holandés! pic.twitter.com/wheTxaNMjj — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) August 7, 2020

De esta manera fue el Lyon quien accedió a la inédita Final-8 que se jugará en Lisboa, sede única del tramo final de la Liga de Campeones.

Los italianos venían de conquistar el noveno 'Scudetto' consecutivo, pero su juego y los resultados (dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en los últimos ocho partidos) no convencieron. Paulo Dybala aún no recuperado de su lesión en la pierna izquierda, fue al banco y en su reemplazo jugó como titular Gonzalo Higuaín. La Joya ingresó promediando el complemento pero se volvió a lesionar y no pudo terminar el encuentro.

La eliminación en esta instancia de octavos es desastroso para el club italiano, que a pesar de contar con Cristiano Ronaldo, un verdadero especialista en este torneo que ha conquistado la Orejona en cinco ocasiones, no pudo dejar afuera a un equipo como el Lyon, que no está clasificado para ninguna copa del año que viene (finalizó 7° en la última Ligue 1 francesa).