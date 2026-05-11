Ordenan la captura inmediata del conductor que protagonizó una persecución con su hijo en Cipolletti

La Justicia declaró la rebeldía y captura de un hombre que, tras protagonizar una huida temeraria con su hijo menor de edad a bordo, no se presentó a la audiencia de formulación de cargos programada para este lunes en Cipolletti.



Desobediencia y fuga: el origen del caso

El hecho que dio inicio a la causa ocurrió el pasado 19 de abril. Según la investigación fiscal, el sospechoso violó una prohibición de contacto vigente hacia la madre de su hijo. El hombre se presentó en el domicilio de la mujer y se llevó al niño a bordo de una camioneta, iniciando una secuencia de extrema peligrosidad.

Durante la huida, el sujeto condujo de manera temeraria, ignorando las señales de tránsito y las órdenes de los efectivos policiales que intentaban interceptarlo. La persecución, que se extendió por varias cuadras, terminó cuando el conductor impactó contra un patrullero y dos vehículos particulares que estaban estacionados.

Los cargos que enfrenta

La fiscalía tenía previsto acusar formalmente al imputado bajo los cargos de desobediencia a una orden judicial, atentado contra la autoridad y resistencia a la autoridad.

Todo ello en calidad de autor. Sin embargo, ante la ausencia injustificada del hombre en los tribunales, la fiscal del caso solicitó formalmente a la magistrada interviniente su detención para garantizar la continuidad del proceso.



Declaración de rebeldía y pedido de captura

A pesar de que el defensor público argumentó que el hombre había sido debidamente notificado al momento del hecho y conocía la obligación de informar cualquier cambio de domicilio, el sospechoso no compareció.

«Ante la incomparecencia y la falta de arraigo verificado, la fiscalía solicitó la rebeldía para poner al sujeto a disposición del Poder Judicial de forma inmediata».

Tras analizar los argumentos de las partes, la Jueza de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la captura inmediata del individuo. La policía ya cuenta con la orden de detención para trasladarlo a sede judicial y avanzar con la formulación de cargos.