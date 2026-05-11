Aumento salarial y bono para cuidadoras: lo que debés saber en mayo 2026

Tras la reciente paritaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se confirmó que las empleadas domésticas y cuidadoras percibirán un incremento escalonado que busca recuperar el poder adquisitivo frente al cese de los refuerzos extraordinarios.

El nuevo esquema para las empleadas domésticas y cuidadoras establece una suba acumulativa del 1,8% retroactiva a abril y un 1,6% para mayo 2026, sumando posteriormente nuevos tramos en junio y julio.

Este acuerdo no solo actualiza los pisos mínimos, sino que introduce un mecanismo de saneamiento en los recibos de sueldo mediante la incorporación del bono de marzo al salario básico, una medida que impacta directamente en el cálculo de las cargas sociales y la ART que vencen este mes en el portal de ARCA.

Empleadas domésticas: ¿cómo impacta el aumento y bono en el sueldo de cuidadoras de mayo 2026?

La principal novedad de este mes es la transformación de la naturaleza jurídica de los pagos. Las empleadas domésticas y cuidadoras dejan de percibir el 50% del bono de marzo como una suma aparte, ya que el mismo se integra definitivamente al básico. Este traslado al salario formal eleva el piso sobre el cual se calculan el resto de los adicionales.

Para mayo 2026, los valores mínimos para la Cuarta Categoría (Asistencia y Cuidado de Personas) son:

Personal con retiro : $3.721,68 por hora y $471.199,89 mensuales.

: $3.721,68 por hora y $471.199,89 mensuales. Personal sin retiro: $4.165,01 por hora y $525.150,07 mensuales.

Para la Quinta Categoría (Tareas Generales / Limpieza), los montos se ubican en:

Personal con retiro : $3.449,51 por hora y $423.818,19 mensuales.

: $3.449,51 por hora y $423.818,19 mensuales. Personal sin retiro: $3.721,68 por hora y $471.199,89 mensuales.

Zona desfavorable al 31%: el plus clave para empleadas domésticas y cuidadoras

Para los hogares de la Patagonia, la paritaria trajo una mejora histórica en el adicional regional. Las empleadas domésticas y cuidadoras que prestan servicios en Río Negro y Neuquén ahora perciben un 31% extra sobre los salarios mínimos conformados, un punto por encima del esquema previo.

💡 La cuenta en el Alto Valle

Si tu empleada de tareas generales trabaja con retiro, la liquidación en la Patagonia se compone así:

Básico Nacional : $3.449,51

: $3.449,51 Plus Zona (31%) : $1.069,35

: $1.069,35 Total por hora: $4.518,86 (más 1% de antigüedad si corresponde).

Es fundamental que los empleadores registren este aumento y bono correctamente en el portal de ARCA. Al ser montos acumulativos, cada suba se calcula sobre el sueldo actualizado del mes anterior.

La transparencia en esta liquidación no solo asegura la cobertura de salud y jubilación de las trabajadoras, sino que protege al empleador de futuras sanciones ante un marco de «salario dinámico» que volverá a ser revisado por la Comisión en el mes de julio.