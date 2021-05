Charly García se vacunó contra el coronavirus: recibió la primera dosis de SputnikV

El Registro No Oficial de Rockeros Vacunados (Renorova) anunció este miércoles que Charly García recibió la primera dosis de la vacuna SputnikV, contra el coronavirus. La noticia generó revuelo entre sus seguidores, aunque trascendió que ocurrió hace unos diez días.

