Scaloni, contundente sobre el debut de Argentina en el Mundial 2026: «Llegamos en un buen momento»

La espera terminó para la Selección Argentina. A pocas horas del debut frente a Argelia por el Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni y Nicolás Otamendi brindaron una conferencia de prensa en la que analizaron al rival, repasaron la actualidad del plantel y pusieron paños fríos a la expectativa por el primer encuentro del certamen.

Como es costumbre, desde el inicio de la ronda de preguntas, Lionel Scaloni buscó desdramatizar la presión del estreno en el Mundial: «Es un partido de fútbol y ya tenemos la experiencia del último Mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primero. Vamos a afrontar a un muy buen equipo con grandes jugadores. Estamos confiados y llegamos en un buen momento”, remarcó.

Respecto al plantel, el oriundo de Pujato dejó una reflexión sobre la presión que se vive en la Selección y la importancia del hecho de disputar una Copa del Mundo. “En los últimos años llegamos en esta situación porque descomprimimos la palabra presión o mochila. No vale nada, solo para que los jugadores salgan más presionados a la cancha. Es uno de los pilares que nos ha llevado a jugar tranquilos. Vaya como te vaya, hemos ganado.»

Además, trajo a colación la vivencia del debut en Qatar 2022. «Es la misma sensación que en la previa contra Arabia. Tenemos esa tensión adentro como todos los argentinos. Lo importante es que nos sintamos orgullosos de que el equipo lo dio todo. Siempre tranquilo en cuanto a eso. Es una Copa del Mundo, pero es un deporte. Hay cosas más importantes. Hay que seguir compitiendo, es lo mejor que ha hecho este grupo. Eso no va a cambiar.»

El presente de Messi, el estado de Dibu y la evolución de Julián

Uno de los focos de la conferencia estuvo puesto en los nombres propios de la ofensiva. Al hablar de Lionel Messi, el técnico transmitió total tranquilidad. «Todo el mundo quiere verlo jugar adentro de una cancha. Es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. De mi parte siempre será así. No veo nada negativo que él esté adentro de la cancha. Ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental. Se lo ve bien”, sostuvo.

Asimismo, llevó tranquilidad al referirse a la situación física de Julián Álvarez, quien arrastraba una molestia: “Tuvo un problema en el tobillo. Lo hemos estado cuidando y está bien. Ha dado su fruto la recuperación y para mañana está disponible.”

Respecto a la formación que saltará a la cancha frente al conjunto africano, Scaloni no reveló el once inicial, pero dio certezas respecto al arquero. “Todavía no se lo dije a los chicos, se los diré a la tarde cuando hagamos la última práctica. Emiliano (‘Dibu’ Martínez) está bien, está disponible para mañana. Si todo va como fueron estos días va a jugar. El resto del equipo… o mañana sabrán. Se ríen, son bravos”, soltó entre risas. Además, se refirió a la chance de usar una línea de tres defensores: “Siempre probamos variantes. En el anterior Mundial también. La esencia del equipo será la misma. No cambia jugar con dos o tres centrales. Probamos las opciones”.

Otamendi en la previa al debut de Argentina frente Argelia: «Nos preparamos para dar lo mejor»

“Como lo he dicho antes, disfruto el momento. El Mundial será lo último con la camiseta argentina. Disfruto del día a día con mis compañeros. Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso de estar acá defendiendo los colores del país. Queremos defender el título y nos preparamos para dar lo mejor”.

“Nos venimos preparando desde Buenos Aires. Nos preparamos para competir, tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Llegamos bien, estamos dando un máximo. Sabémos que somos el campeón al cual todos van a querer ganar. Tenemos que saber que vamos a competir. Estamos bien”.

“El rival tenemos como ejemplo el inicio de Qatar. Cualquier equipo te va a complicar. Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. En líneas generales, tenemos que tratar de tener un buen funcionamiento defensivo. A nivel ofensivo, con la calidad que tenemos, sabemos que podemos complicar al rival. La organización defensiva es clave para esta competición.”

"CUALQUIER EQUIPO NOS PUEDE COMPLICAR" 🧐 🇦🇷



La palabra de Nicolás Otamendi en la previa del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/hUuXLHV2zD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 15, 2026

“Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y defender estos colores. En la Selección el que llega es por méritos propios. Los jóvenes están más entusiasmados de vestir estos colores. Eso es una competición sana interna nuestra que hizo que la Argentina durante todos estos años siga compitiendo hasta las instancias finales.”

“Siempre trato dar el máximo y disfrutar cada momento. Nunca me quitaron la ilusión o la mentalidad de revertir la situación. El que llegue nuevo tiene que saber eso. Que hay veces que las cosas no van a salir bien, pero la persoladidad de revertir el momento y esperar para ganar algo es importante.”

«Nunca me sacaron de mi cabeza el tener que dejar la Selección. A mí nadie me va a retirar, pero yo soy el que decide los momentos. Me preparé de la mejor forma. El competir me da la chande de llegar a la Selección.»

«No me gusta perder en nada, disfruto el momento y no pienso que esté viviendo mis últimos partidos o entrenamientos. Disfruto de mis compañeros, vivo el día a día y no pienso que esto ya se termina. Soy muy sensible porque, cuando me pongo a pensar en frío, se que se termina. Queda muy poco. Ojalá llegar a instancias finales, vamos en busca de eso. Nacimos para competir y luchar ante la adversidad.”