Chery sumó a su gama los modelos Tiggo 2 Pro y Tiggo 4 1.5

Chery Socma Argentina lanzó a la venta los nuevos vehículos de la marca: TIGGO 2 PRO y TIGGO 4 1.5, completando la oferta local.

Luego del lanzamiento mundial de la familia PRO, llegó la TIGGO 2 PRO con un diseño innovador y vanguardista, revolucionando la línea estética conocida hasta el momento. En materia de seguridad y performance, cuenta con motor 1.5L de 109 CV, tecnología de motor SOHC 16V, ESP BOSCH 9.3 / HAC, y ABS + EBD + BOS + EBA.

Su equipamiento interior y tecnología presenta pantalla táctil de 9” con integración para smartphones iOS y Android, climatizador y CCS. Sus tres versiones y precios son: Comfort MT, a U$S 21.700, Luxury MT, a U$S 22.290, y Comfort CVT, a U$S 23.990. En su versión Luxury, como diferencial, ofrece techo corredizo eléctrico y un nuevo concepto bicolor en su diseño exterior.



La TIGGO 4 1.5 amplía la oferta del producto TIGGO 4, presentando nuevo motor 1.5L de 113 CV. En cuanto a seguridad y performance, cuenta con tecnología del motor DOHC 16V DVVT + VIS, ESP BOSCH 9.3 / HDC, AUTO HOLD, TPMS y cámara de retroceso.

Tiggo 4 1.5.

Su equipamiento tecnológico, se destaca por una pantalla táctil de 9”, Smart Shit Reminder, integración con smartphones iOS y Android y tablero de instrumentos digital de 7”. Sus dos versiones y precios son: Comfort MT, a U$S 22.490; y Comfort CVT, a U$S 25.090.

Ambos vehículos ofrecen apertura eléctrica del baúl, sensores de estacionamiento traseros y Keyless entry + Start button. Con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.