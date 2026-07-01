Calendario de santos julio 2026: conmemoraciones y festividades para cada día del mes

El santoral católico de julio 2026 se consolida como una guía esencial de consulta ante cualquier necesidad o petición urgente, permitiendo recorrer las biografías y el legado de hombres y mujeres que marcaron el devenir del cristianismo.

Conforme a las fuentes y registros oficiales de la Santa Sede, este período equilibra la memoria de los primeros evangelizadores con las solemnidades de los doctores e instituciones místicas de la Iglesia Católica.

Figuras centrales del santoral católico de julio 2026: de la Virgen del Carmen a San Ignacio de Loyola

Dentro de las solemnidades más esperadas en el santoral católico de julio 2026, la conmemoración de Nuestra Señora del Carmen, el día 16, representa un hito de enorme convocatoria popular y litúrgica dentro de la Iglesia Católica.

Asimismo, el mes concluye con la festividad de San Ignacio de Loyola el 31 de julio, fundador de la Compañía de Jesús y pilar fundamental de la espiritualidad ignaciana. Estas celebraciones centrales articulan el ritmo de un mes donde los santos y mártires ofrecen un testimonio de servicio perenne.

Calendario detallado de los santos y mártires de la Iglesia Católica, día por día

A continuación, se detalla la nómina del santoral católico de julio 2026 según las directrices oficiales del Martirologio Romano:

Miércoles 1: San Junípero Serra, presbítero y misionero.

San Junípero Serra, presbítero y misionero. Jueves 2: San Bernardino Realino, presbítero.

San Bernardino Realino, presbítero. Viernes 3: Santo Tomás, apóstol (Fiesta litúrgica).

Santo Tomás, apóstol (Fiesta litúrgica). Sábado 4: Santa Isabel de Portugal, reina.

Santa Isabel de Portugal, reina. Domingo 5: San Antonio María Zacarías, presbítero.

San Antonio María Zacarías, presbítero. Lunes 6: Santa María Goretti, virgen y mártir, y San Justo de Condat.

Santa María Goretti, virgen y mártir, y San Justo de Condat. Martes 7: San Fermín, obispo y mártir.

San Fermín, obispo y mártir. Miércoles 8: San Procopio, mártir.

San Procopio, mártir. Jueves 9: Santa Verónica Giuliani, virgen.

Santa Verónica Giuliani, virgen. Viernes 10: San Cristóbal de Licia, mártir.

San Cristóbal de Licia, mártir. Sábado 11: San Benito de Nursia, abad y patrono de Europa.

San Benito de Nursia, abad y patrono de Europa. Domingo 12: San Juan Gualberto, abad.

San Juan Gualberto, abad. Lunes 13: San Enrique, emperador.

San Enrique, emperador. Martes 14: San Camilo de Lelis, presbítero, y San Francisco Solano (misionero en Sudamérica).

San Camilo de Lelis, presbítero, y San Francisco Solano (misionero en Sudamérica). Miércoles 15: San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia.

San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Jueves 16: Nuestra Señora del Carmen (Solemne advocación mariana).

Nuestra Señora del Carmen (Solemne advocación mariana). Viernes 17: San Alejo de Roma, confesor.

San Alejo de Roma, confesor. Sábado 18: San Federico de Utrecht, obispo y mártir.

San Federico de Utrecht, obispo y mártir. Domingo 19: Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires.

Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires. Lunes 20: San Apolinar, obispo y mártir.

San Apolinar, obispo y mártir. Martes 21: San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia.

San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. Miércoles 22: Santa María Magdalena (Fiesta).

Santa María Magdalena (Fiesta). Jueves 23: Santa Brígida de Suecia, religiosa y copatrona de Europa.

Santa Brígida de Suecia, religiosa y copatrona de Europa. Viernes 24: San Charbel Makhlouf, presbítero.

San Charbel Makhlouf, presbítero. Sábado 25: Santiago Apóstol, patrono de España y de la provincia de Mendoza (Fiesta).

Santiago Apóstol, patrono de España y de la provincia de Mendoza (Fiesta). Domingo 26: San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María (Día de los Abuelos).

San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María (Día de los Abuelos). Lunes 27: San Pantaleón, mártir y patrono de los enfermos (devoción urgente).

San Pantaleón, mártir y patrono de los enfermos (devoción urgente). Martes 28: Santa Catalina Tomás, virgen.

Santa Catalina Tomás, virgen. Miércoles 29: Santos Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús.

Santos Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Jueves 30: San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia.

San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Viernes 31: San Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas.

Devoción y oraciones en el santoral católico ante una petición urgente

El valor del santoral católico de julio 2026 radica en su capacidad de conectar la tradición histórica con las necesidades contemporáneas de los creyentes. Las festividades de figuras veneradas para causas de salud o protección familiar, presentes a lo largo de este mes en la Iglesia Católica, se transforman en momentos de oración comunitaria.

La conmemoración de cada uno de estos santos y mártires resguarda el patrimonio cultural y la fe de millones de personas, que encuentran en el santoral diario un faro de devoción y consuelo.