Chevron obtuvo un nuevo permiso para continuar sus operaciones en Venezuela

Estados Unidos otorgó nuevas exenciones parar las petroleras y empresas que operan en Venezuela y podría continuar con sus operaciones en el país latinoamericano. A pesar del objetivo de sabotear la economía del régimen de Nicolás Maduro las empresas podrán continuar operando hasta fin de año.

Se trata de la primera renovación otorgada bajo la administración del presidente Joe Biden. En detalle, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 1 de diciembre la autorización para que Chevron, Halliburton Co., Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. y Weatherford realicen negocios que son esenciales para preservar sus activos.

Los argumentos de la petrolera es que el nuevo permiso era clave para proteger a los empleados y reembolsar a los contratistas. Desde el año pasado, las empresas están excluidas de cualquier actividad relacionada con la producción de petróleo y la fecha límite anterior era el 3 de junio.

Venezuela, base de las mayores reservas de petróleo del mundo atraviesa un declino histórico en sus extracciones de su alguna vez masiva industria petrolera bajo las sanciones impuestas al régimen de Maduro. Aunque los precios del crudo aumentaron a medida que la economía mundial comienza a recuperarse de la pandemia de Covid-19, la producción de petróleo del país sudamericano apenas se mantuvo.

Chevron pisó Venezuela por primera vez en la década de 1920 y desde entonces se ha convertido en una de las mayores empresas petroleras privadas que operan en el país. Es socio de Petróleos de Venezuela SA en cuatro áreas petroleros que en 2019 produjeron 34.000 barriles de crudo.

Estados Unidos aumentó las sanciones contra el país latinoamericano a principios de 2019 al imponer una prohibición a PDVSA seguida de sanciones a dos subsidiarias de Rosneft PJSC y a varias empresas menos conocidas que ayudan al país a exportar petróleo. El miembro fundador de la OPEP producía actualmente 445.000 barriles diarios en abril, alrededor del 20% de lo que solía producir hace cinco años.