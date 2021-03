Chile quiere recuperar una planta nativa que usaban los mapuches para teñir de rojo sus telas

El relbum era una planta nativa que utilizaban los mapuches para obtener el color rojo de sus telas. Según los últimos registros, que datan del siglo XIX, su uso fue reemplazados por otras especies foráneas y dejó de crecer en el hábitat de la zona de la Araucanía de Chile. Una nueva iniciativa busca recuperar la tinta tradicional y restablecer la planta a su sitio natural.

“Investigamos a través de bibliografía y archivos históricos y encontramos que para obtener el color rojo usaban el relbun (Galium hypocarpium )”, dijo al diario El Mercurio, el ingeniero forestal y consultor de la Forestal Mininco de la papelera CMPC de Chile, Jaime Espejo quien lidera una investigación para recuperar esta planta.

El relbum crece en las zonas con abundante agua. Puede llegar a medir 1,5 metros de altura y es similar a una enredadera. Sus frutos son pequeños de color anaranjado brillante, recubiertos de una vellosidad blanca. “Hoy es un poco difícil encontrarla, pero logramos cultivarla. La masificamos y ahora queremos devolverla a las comunidades y artesanas”, agregó el especialista.

Este proyecto se realiza con la Fundación Chol-Chol, que trabaja con las tejedoras mapuches para recuperar y mantener las técnicas de hilado, tejido y teñido.

"Nos devuelven un patrimonio cultural perdido", resaltó la directora ejecutiva de la Fundación, Susana Ortiz. "Podemos identificar un territorio o una época del año a través de los tintes, pero con la creciente reforestación y la degradación del suelo, la flora nativa fue desplazada por plantas que no se identifican culturalmente con las comunidades", añadió.

Para obtener la tinta roja se hierben las raíces de la hierba, y se agregan otras especies y barro.

Foto: Facebook mganeuquen