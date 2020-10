Choele huele a cloaca y la planta "modelo" sigue tirando al río

La estación de rebombeo del barrio Don Bosco. Está en zona elevada y se derrama con las fallas en el sistema. El líquido cloacal baja por la calle Néctar Barrera.

La planta de tratamiento de residuos cloacales de Choele, considerada un modelo por la Provincia, lleva más de un año y medio de vida y dejó en evidencia que la frase del “volcado cero al río Negro” es solo un slogan. Las fallas que presenta obliga a tirar crudo al cauce cada tanto y el mal olor se instaló en la ciudad.

Los piletones para la depuración -ubicados arriba, en las bardas y a 4 km.- están secos. Se filtraron por errores en la colocación de las membranas que deben impermeabilizarlos .

La forestación que rodeaba las lagunas y que se iba a regar con los líquidos tratados se secó. Ahora vuelcan en el campo abierto.

La membrana fue mal colocada y se perforó. Las piletas están arriba de la barda norte y ya no pueden recibir el líquido. Lo tiran en el monte.

La obra para el nuevo funcionamiento del sistema de desagües cloacales es de Nación y la supervisó el Departamento Provincial de Aguas (DPA). Costó 128.000.000 de pesos, la hizo la empresa cordobesa Marinelli y Río Negro quedó endeudada por años.

Los piletones llenos, cuando funcionaban. Fue en noviembre del 2018, durante la inauguración. Weretilneck, Frigerio y Belloso -gobernador, ministro de Nación e intendente- encabezaron el acto, rodeados por los técnicos

En base a los testimonios que recogió este diario de distintas fuentes involucradas en el funcionamiento del sistema cloacal, el problema que presenta Choele responde a que los líquidos crudos, en vez de elevarse hacia los piletones, se vuelcan al río Negro cada vez que Aguas Rionegrinas (ARSA limpia las plantas de rebombeo que se tapan.

El olor es insoportable en gran parte de la ciudad, según cómo lo mueva el viento. Emana de las plantas de bombeo o llega desde los piletones cuando el viento sopla desde el norte.

Aguas Rionegrinas, DPA y el municipio siempre nos patearon cuando vamos a pedir una solución. El olor en los barrios donde están las estaciones es insoportable" Carolina Tailhade, vecina afectada

Más de cien vecinos afectados presentaron cartas documentos a los organismos competentes y al municipio. Aún no tienen solución. “Nos vienen boludeando desde hace rato”, se quejó Carolina Tailhade. Vive en el barrio Don Bosco, lugar por donde bajan los derrames cada vez que rebalsa la planta de rebombeo.

La voz de un operario

“Los que hicieron la obra nos dejaron un problema. Las bombas se rompen, se tapan. No sirven porque son para aguas limpias”, reveló un operario de ARSA que efectúa las tareas de reparación en el nuevo sistema.

Añadió que los trabajadores “conocemos palmo a palmo esta red histórica” y advirtieron que la planta nueva no iba a funcionar porque no tiene las bombas trituradoras para desechos. “El DPA se lavó las manos y no controló. Ahora discuten quién va a poner la plata para solucionar todo esto”, sostuvo el trabajador.

Dijo que ante un inconveniente serio se tira el crudo al río por un bypass, hasta que se supera la contingencia. “Es un caño viejo que va desde la planta principal de bombeo hasta La Campagnola”. Explicó que el último envío fue en un lapso de dos meses, de julio a septiembre.

El punto crítico está en la planta de rebombeo del barrio Don Bosco, la más elevada, y la que debe impulsar hacia los piletones todo el crudo de la ciudad.

Qué dice ARSA

Claudio Celiz, gerente general ARSA, fue consultado por Río Negro y descartó fallas en el sistema de bombeo para elevar el crudo hacia los piletones.

Dijo que los derrames fueron “hace dos o tres semanas atrás” y que “cada tanto” hay que parar las plantas de bombeo para limpiarlas y quitar los sedimentos que ingresan por los pluviales que conectan a las redes. “Sacamos latas, botellas, trapos que las rejas a veces no filtran y forman un colchón de un metro de tierra y basura”.

La próxima semana mantendrá una reunión con técnicos de su propio organismo y del DPA para buscar una solución el problema del olor que reclama la población.

Un río de crudo baja hacia el río desde la estación más elevada cuando se satura. Los cortes de luz y fallas en las bombas provocan los desbordes

Celiz lo atribuyó a la gran carga bacteriológica que tiene el líquido en cañerías de 7 kilómetros de distancia y en el tiempo de permanencia en ellas, hasta que descargan en las lagunas.

Los técnicos estudian también los dos proyectos de cerramiento -en seco y en húmedo- para la estación de rebombeo de barrio Don Bosco que presentaron un grupo de vecinos.

Costo $ 125.000.000 el costo de la obra para el nuevo funcionamiento del sistema de desagües cloacales en Choele Choel

Al preguntarle Río Negro si se hacen vuelcos al río, Celiz dijo que “hubo, pero no fueron intencionales. Se hicieron por contingencias vinculadas a la limpieza de los pozos, o en el caso de la de la semana pasada, por la rotura de un caño de impulsión”.

Tailhade, impulsora del reclamo de los vecinos junto a Gabriel Manzor desde hace dos años, dijo que mantuvieron reuniones con autoridades del DPA, ARSA y el ex intendente Daniel Belloso. “La idea es muy buena. Elevar los líquidos, tratarlos y hacer forestación en la barda. Pero nada de eso se cumplió. Nos vendieron una solución mágica”, se quejó.

Bandera de campaña

La megaobra se inauguró el 11 de noviembre del 2018, en momentos en que en Río Negro se multiplicaban los reclamos por la contaminación del río.

Fue bandera de campaña del entonces gobernador Alberto Weretilneck y también del intendente Daniel Belloso por el Frente de Todos, que llegó a la Legislatura. En el acto estuvo el entonces ministro del Interior de la gestión de Macri, Rogelio Frigerio.

Choele volcó siempre los líquidos cloacales al río y esta planta aún no logra garantizar el fin del problema. Otras diez se construyen en la provincia bajo el modelo del volcado cero. Cipolletti es la próxima.

“En verano cierro todo, no se puede estar”

Gustavo Manzor y Carolina Tailhade son los vecinos que encabezaron el reclamo por el daño ambiental y las consecuencias para la población que genera el mal funcionamiento de la planta. Recorrieron todas las vías burocráticas en busca de solución. Se cansaron y recurrieron a los medios y a las redes.

La casa de Carolina Tailhade está ubicada en un punto crítico del sistema cloacal de Choele, donde se concentra el crudo en una planta de bombeo, antes de ser elevado a la barda y fluir hacia los piletones.

“Es una estación a cielo abierto, sin tapa, y acá llegan todos los desechos del pueblo. Cada vez que hay un problema rebalsa. Pero en vez de hacerle un cerramiento, vinieron con las maquinitas de ozono… Es como si prendieras el aire acondicionado con las ventanas abiertas.

Carolina dijo que cometió el error de construir allí su vivienda y que en verano el olor “es inhumano”. Hizo una galería para disfrutar del fresco cuando cae el calor de la tarde. Ahora se dedica todos los días a clausurar puertas y ventanas cuando baja el sol.

Cerramiento para bloquear el olor

Vecinos de Choele de los barrios Don Bosco, Tupac Amuru y Las Bardas entregaron al municipio y a Aguas Rionegrinas un petitorio para que se realice una obra que consideran clave para terminar con los olores.

Se trata del cerramiento de la estación de rebombeo, que está ubicada cerca de la terminal de ómnibus.

Adjuntaron dos proyectos. Uno con obra en seco y otro con obra en húmedo. “Sabemos que no es nuestra función gestionar este tipo de proyectos, que llevan tiempo y dinero, pero dado que nuestra calidad de vidas se ve afectada, decidimos hacer esta presentación”, indicaron en el documento que lleva la firma de Gustavo Manzor, entre otras.

Entre los argumentos de porqué consideran que es necesaria la obra indicaron que sus vidas se ven afectadas desde el 2017 "no solo por el derrame de líquidos cloacales, sino por la constante emanación de gases, que ha hecho que modifiquemos nuestros hábitos para tratar de atenuar los olores nauseabunos".