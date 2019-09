Chofer que volcó y le robaron reclama su celular

“Me robaron todo”, dijo Daniel Rioseco, el joven chileno de 24 años, oriundo de Lautado que el domingo volcó con su camión en el puente de Covunco Pavía. Pide que le devuelvan el teléfono celular por las fotos que tenia de índole familiar.

Zapala8340 publicó fotos del saqueo del camión que transportaba madera.

Rioseco habló con el sitio Zapala8340 y contó que el domingo salió desde Chile, donde está la empresa radicada, con destino a Buenos Aires. Transportaba maderas en el camión y el semirremolque, la cual es usada para revestir casas. Después de hacer aduana, se dirigió hacia Zapala.

Agregó que al llegar a la bajada de Covunco Pavía su camión marca Freightliner M2-112 año 2015 se quedó sin frenos, “Trate de dominarlo y aunque sabía que no iba a poder en los últimos instantes, rogué que no viniera ningún vehículo de frente. Lo que recuerdo es precipitarme debajo del puente y sentí que toda la carga se me venía encima. Yo, aún no tengo ni idea de cómo me rescato la gente y algunos colegas camioneros que pasaban por ahí. Mirando las fotos de como quedo la cabina, creo que he vuelto a nacer” .

“A pesar del fuerte golpe en la espalda, tardaron pocos segundos en sacarme pero para mí fue eterno. Llegue consciente al hospital de Zapala donde fui atendido por verdaderos profesionales, un grupo humano que supo contenerme entre médicos, enfermeras y el personal. Estoy totalmente agradecido por la labor que desempeñaron policías, bomberos y el cuerpo médico del hospital. Hoy temprano por la mañana me dieron el alta y volví a mi casa en Chile donde estoy al cuidado de una tía”, comentó el damnificado.

El Saqueo

Personas amantes de lo ajeno con camionetas y vehículos saquearon toda la madera que quedó tirada luego del vuelco. No solo eso, sino que también desmantelaron el camión, arrasaron con las cubiertas, baterias, ópticas, butacas, accesorios como las lonas, sogas, una radio de onda corta, y los papeles del camión así como también todas las pertenencias del chofer, su ropa y su celular.

Este último objeto, comentó Rioseco, quiere que se lo devuelvan.

“En ese celular tengo lo más importante, las fotos de mis hijos y de mi familia aparte de los contactos. Activarlo en Argentina, le sería imposible a quien se lo llevó y pido por este medio que si saben algo del aparato que se pongan en contacto con el medio o a través de mi Facebook o por whatsapp +56962618056".