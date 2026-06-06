«Iremos para aplastar a todos»: la frase de una figura de Francia que generó revuelo antes del Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una declaración de Rayan Cherki sacudió el ambiente en la selección de Francia. El joven atacante, una de las figuras del equipo dirigido por Didier Deschamps, dejó una frase que rápidamente se viralizó y abrió un debate puertas adentro del plantel.

Luego de la derrota por 2-1 frente a Costa de Marfil en un amistoso disputado en Nantes, el futbolista de 22 años que marcó el único gol del conjunto local fue consultado sobre las expectativas del conjunto francés para la Copa del Mundo. Sin rodeos, respondió: «No iremos al Mundial para ser favoritos, iremos para aplastar a todos».

PISALA, MAGO. Luego de un enganche TOP, como en el barrio, Cherki encontró el espacio y remató cruzado para marcar el 1-0 de Francia ante Costa de Marfil.



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La contundencia de sus palabras llamó la atención de la prensa francesa y también tuvo repercusión dentro de Les Bleus. Según L’Equipe, los jugadores tomaron la declaración con naturalidad debido a la personalidad del delantero, aunque en el cuerpo técnico hubo cierta preocupación por el impacto que podría generar de cara al torneo.

Deschamps, que suele mostrarse prudente en sus mensajes públicos, mantuvo una conversación con Cherki tras el encuentro. El entrenador valoró su ambición y confianza, pero le habría remarcado la importancia de medir algunas expresiones para evitar interpretaciones que puedan sumar presión al grupo o motivar a los rivales.

Desde el entorno de la selección francesa aclararon que no existió ningún conflicto entre ambas partes y que la charla formó parte del proceso de aprendizaje del jugador. Además, señalaron que la intención de Cherki fue transmitir la mentalidad competitiva del plantel y no menospreciar a los demás seleccionados.

Francia llegará al Mundial como una de las grandes candidatas al título luego de haberse consagrado en Rusia 2018 y alcanzar la final en Qatar 2022. Integra el grupo I junto a Noruega, Irak y Senegal y sueña con conseguir su tercera estrella.