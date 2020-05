Ciencia: la pequeña gran belleza que a simple vista no se ve

La observación bajo la luz del microscopio abre las puertas a un mundo inimaginable, donde el sentido de la vista se agudiza y no cabe tanta grandilocuencia en la retina.

El diseño quasi perfecto. La creación.

Imposible no preguntarse cosas de la vida. Divagar. Permitirse dudar…

El gran científico Louis Pasteur decía “El papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande”, y no hay frase tan cierta como esta.

Nada más ni nada menos, en el contexto actual de pandemia por covid-19, podemos ver cómo las actividades humanas se paralizan ante la virulencia de un ser no vivo –según las definiciones de “Vida” concebidas hasta la fecha– que es imperceptible a simple vista.

Es que muchos de los fenómenos que ocurren cotidianamente están gobernados por los seres que yacen en la microescala.

Pero, ¿cómo podemos acceder a ella?

Existe un maravilloso instrumento llamado microscopio, que a través de un sistema de lentes nos permite agrandar la imagen para poder ver las escalas pequeñas.

El ojo humano posee una resolución de 100 micrómetros (0.0001 metros), es decir, un límite en la capacidad de distinguir dos puntos separados entre sí a distancias menores que la mencionada.

El Microscopio Simple, denominado lupa, está constituido por un sistema de lentes que actúan como una lente simple.

Por otro lado, el Microscopio Compuesto tiene un sistema de lentes convergentes, una cercana al ojo del observador denominada “ocular” y la otra cercana a la muestra denominada “objetivo”.

Agua del Mar Argentino cristalizada

(Materia prima extraída de Salinas del Gualicho-Río Negro-Patagonia Argentina). Las caras superiores de los cristales presentan diversos relieves, desde agujeritos que recuerdan a los cráteres de la luna hasta burbujas de aire que han quedado atrapadas en esa red. En un entramado que asemeja a la corriente de arte del cubismo, nos inmiscuimos en el mundo microscópico para dejar volar la imaginación y seguir comprendiendo la vida, que en cierto modo son átomos y moléculas interactuando entre sí.

La vida: una hoja en crecimiento

No hay nada más lindo que la nueva vida. Y ello ocurre en cada rincón del mundo, a toda hora. Aquí, una hoja de una planta en plena expansión y desarrollo. En el ápice, de color clarito, las células continúan diferenciándose y creciendo en tamaño, para aumentar la superficie fotosintética. En la cara superior, se distingue una capa de cera que recubre la hoja y le da ese aspecto brilloso. ¿Y para qué sirve? Pues, bueno, el clima de la Patagonia es muy seco, y permite evitar la pérdida de agua por transpiración.

Una mirada en lo profundo de un pellet de lúpulo disgregado. Es el tipo de lúpulo más usado para la elaboración de cerveza artesanal; para elaborarlo se rallan, se comprimen y se moldean las flores de Humulus lúpulus, comúnmente conocida como planta de lúpulo.

Esta materia prima es luego incorporada al proceso y confiere propiedades aromáticas irresistibles a la cerveza.