Descubren en Patagonia Norte un dinosaurio acorazado con una mandíbula única

Investigadores de la Argentina y España encontraron y describieron una nueva especie de dinosaurio acorazado. Sus restos fósiles estaban en el Área Paleontológica de La Buitrera, en la provincia de Río Negro, cerca de la localidad de Cerro Policía.

El nuevo dinosaurio fue llamado Jakapil kaniukura por los investigadores Facundo Riguetti y Sebastián Apesteguía, de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Centro de Ciencias Naturales Ambientales y Antropológicas, Universidad Maimónides, y Conicet de la Argentina, y Xabier Pereda-Suberbiola, del Departamento de Geología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco, en España.

El equipo identificó a Jakapil kaniukura como una nueva especie de dinosaurio herbívoro.

Pertenece al suborden de dinosaurios tireóforos o “acorazados” que habitaron la Tierra desde principios del período Jurásico (hace aproximadamente 200 millones de años) hasta fines del Cretácico (hace alrededor de 65 millones de años).

Era pequeño: medía 1,5 metros de longitud y pesaba entre 4 y 7 kilos. Le pusieron Jakapil kaniukura como un tributo a las lenguas de las culturas ancestrales y presentes del norte de la Patagonia. “Ja-Kapïl” significa “portador de escudos” en lengua Puelche o Tehuelche del norte, mientras que “kaniukura” hace referencia a la “cresta de piedra” que caracteriza a la especie, en la lengua Mapudungun.

Según los investigadores, Jakapil presenta como rasgo más distintivo la presencia de varias hileras de huesos dérmicos (asociados a la dermis de la piel) en forma de escudos que protegen el cuello, lomo y cola del animal, similar a lo que ocurre en los cocodrilos actuales.

El hallazgo de algunos restos fósiles de la nueva especie fue realizado en 2014 y luego los investigadores hicieron diferentes campañas hasta 2020.

Al igual que el resto de otros dinosaurios tireóforos, tiene dientes en forma de hoja (romboides y con dentículos en el borde más externo, similares a los de las iguanas actuales) y con grandes caras de desgaste, lo que se condice con un eficiente procesado de una dieta herbívora. Posee una mandíbula única para un tireóforo, relativamente corta y con una gran cresta en el borde inferior.La mayoría de los escudos son también particulares, muy aplanados, en forma de discos.

El trabajo científico fue publicado en la prestigiosa revista científica Scientific Reports del grupo Springer-Nature, con el título “A new Cretaceous thyreophoran from Patagonia supports a South American lineage of armoured dinosaurs”, con la autoría de Facundo Riguetti, Sebastián Apesteguía (ambos de la Fundación Azara, la Universidad Maimónides y el CONICET) y Xabier Pereda- Suberbiola (de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).

“Los dinosaurios tireóforos son muy abundantes en el hemisferio norte, pero el registro fósil de este grupo en el hemisferio sur y más específicamente en Sudamérica es muy escaso. En la Argentina, los únicos restos que se conocían previamente sólo comprenden materiales muy incompletos, al punto que no permiten reconocer especies novedosas. Tan es así que, tras más de 200 años de historia de la paleontología de vertebrados en la Argentina, Jakapil es el primer dinosaurio acorazado argentino en recibir un nombre”, contó el científico Apesteguía.

La gran mayoría de dinosaurios acorazados son animales grandes y cuadrúpedos, los famosos anquilosaurios y estegosaurios. Pero Jakapil recuerda a los primeros tireóforos como el europeo Scutellosaurus, pequeños animales que muy probablemente hayan sido también bípedos.