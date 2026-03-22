Día Internacional de la Foca: cuáles son las cinco especies que pueden llegar cerca de Patagonia Norte

El elefante marino del sur, la foca más grande del mundo, alcanza más de tres toneladas y vive en la Patagonia argentina. (Foto: gentileza)

Hoy, 22 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Foca, una fecha establecida para promover la conservación de este grupo de pinnípedos en todo el mundo. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de proteger a estos mamíferos marinos, que enfrentan amenazas como la degradación de su hábitat y la actividad humana.

Las focas pertenecen al grupo de los pinnípedos, un término en latín que significa “pies en forma de aleta”. Lo que las diferencia de otros pinnípedos es la forma en que se desplazan en tierra, ya que no utilizan sus aletas para caminar y suelen deslizarse sobre el vientre. En el agua, las aletas les permiten nadar a gran velocidad, mientras que en tierra su movimiento es más limitado.

En la actualidad, se han identificado 33 especies de focas en el mundo. Según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), hay cinco especies que frecuentan la costa de la Patagonia norte.

Entre ellas se encuentra la foca más grande del mundo: el elefante marino del sur. Los machos pueden superar las tres toneladas y presentan una trompa característica. Se alimentan de peces y calamares de aguas profundas.

Aunque no está amenazado, la caza histórica y la competencia por alimentos han sido riesgos en el pasado. En el Área Natural Protegida Punta Bermeja, en Río Negro, se han registrado ejemplares de esta especie, incluso nacimientos y crías que llegan al destete.

Las focas de Weddell son excelentes buceadoras. (Foto: gentileza)

Otra especie es la foca cangrejera. A pesar de su nombre, no se alimenta de cangrejos, sino principalmente de krill, pequeños crustáceos que filtra con dientes especializados. Suelen ser de color gris claro con manchas más oscuras. La disminución del krill debido al cambio climático podría afectar a la especie en el futuro.

La foca leopardo presenta un cuerpo alargado y un pelaje moteado. Se alimenta de peces, pingüinos, otras focas y calamares, y es una de las grandes depredadoras del continente antártico. Aunque no está en peligro, la reducción del hielo y la contaminación representan amenazas.

La foca de Ross es difícil de observar, ya que vive en áreas remotas. Su dieta incluye peces y calamares. Es de tamaño mediano y suele ser más robusta que otras focas antárticas. Su hábitat podría verse afectado por el calentamiento global.

Por último, la foca de Weddell es reconocida por su capacidad para bucear a gran profundidad. Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos. Presenta un pelaje gris con manchas claras. Su población es estable, aunque los cambios en el hielo marino podrían afectar sus zonas de alimentación.