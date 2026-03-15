La historia de una mosca que cruzó el mundo para instalarse en los nidos de aves locales 

El monitoreo incluyó el marcado de pichones y el análisis en distintos tipos de nidos

Por primera vez, científicos del CONICET detectaron en el Hemisferio Sur la presencia de la mosca Carnus hemapterus, un ectoparásito que afecta a pichones de aves silvestres.

El hallazgo durante el monitoreo de aves rapaces en la provincia de La Pampa. Hasta ahora, esta especie solo se había registrado en Europa, Asia y Norteamérica.

La investigación, publicada en la revista especializada Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, planteó la necesidad de revisar el conocimiento actual sobre los parásitos de aves del sur y advirtió sobre posibles consecuencias para los microecosistemas de nidos en ambientes transformados por la acción humana.

El descubrimiento se produjo en el marco de la observación y marcado de pichones de halconcito colorado y chimango, dos aves rapaces nativas.

Según explicó José Sarasola, “las muestras que permitieron determinar esta nueva especie ectoparásita para las aves del Hemisferio Sur se obtuvieron durante las campañas de monitoreo reproductivo de ambas especies en 2023”. El estudio contó con el financiamiento de la British Ecological Society y Hawk Mountain Sanctuary, y con la coordinación de Luciano Damián Patitucci del Museo Argentino de Ciencias Naturales.

La ausencia de registros previos de Carnus hemapterus en Sudamérica, Oceanía y Sudáfrica había llamado la atención de la comunidad científica, dado el desarrollo ornitológico en esas regiones.

Paula Maiten Orozco Valor, investigadora de INCITAP, señaló que la presencia desapercibida de este insecto se explicaba porque parasita principalmente a pichones en las primeras etapas de su desarrollo y su ciclo de vida es corto y ocurre casi por completo dentro del nido. Como los monitoreos se realizaban cuando los pichones ya crecieron, la detección solía fallar.

No se descartó la posibilidad de una colonización reciente de la región. Orozco Valor explicó que “la aparición o colonización pudo haber sido facilitada por los movimientos de los hospedadores”. Tanto el halconcito colorado como el chimango, especialmente en su etapa juvenil, pueden dispersarse cientos de kilómetros, lo que habría permitido la llegada del ectoparásito.

El trabajo en La Pampa incluyó revisiones sistemáticas para evaluar parámetros reproductivos y el marcado de pichones en diferentes tipos de nidos: cajas artificiales para halconcito colorado y nidos naturales de chimango ubicados en árboles. Los paisajes de la zona, que alternan áreas urbanas, naturales y agrícolas, permitieron observar cómo especies silvestres y parásitos interactúan y se adaptan en entornos modificados.

El hallazgo alerta sobre el impacto de parásitos en los microecosistemas de nidos modificados por acciones humanas.

Vigilancia y nuevos retos en los nidos

Orozco Valor destacó la importancia de la vigilancia y el método en el estudio de parásitos de aves. “Este registro amplía significativamente la distribución geográfica conocida de Carnus hemapterus e intenta explicar por qué no se había detectado antes en el Hemisferio Sur”, sostuvo.

El equipo de investigadores subrayó que hallazgos como este revelan la complejidad de los nidos como microecosistemas. La detección de Carnus hemapterus impulsó a renovar la vigilancia científica y perfeccionar métodos de monitoreo durante todas las etapas del desarrollo de las aves, para comprender mejor la dinámica y diversidad de las interacciones en los nidos sudamericanos.