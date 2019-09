Cigarrillos electrónicos: qué se sabe del daño que causan

Las autoridades de salud de Estados Unidos investigan la causa de cientos de graves enfermedades respiratorias en las personas que usan cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo. Hasta ahora, se han identificado alrededor de 450 posibles casos en 33 estados, incluidas seis muertes.



A continuación, un vistazo de lo que se sabe hasta ahora sobre el brote mientras continúan las investigaciones:

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los pacientes están llegando a hospitales con tos, dolor en el pecho, dificultades para respirar, fatiga y vómitos.

¿QUÉ TAN GRAVES SON ESTAS ENFERMEDADES?

Muchos de los reportes involucran padecimientos graves y que ponen en peligro la vida en gente que estaba saludable. Varios de los pacientes recibieron oxígeno. Algunos tuvieron que ser conectados a ventiladores antes de recuperarse. Los antibióticos no funcionaron y, de momento, se desconoce si los fármacos esteroides resultaron de ayuda.

¿QUÉ PRODUCTOS ESTÁN INVOLUCRADOS?

No se ha identificado ni un solo dispositivo, ingrediente o aditivo. La mayoría de los pacientes dijeron que utilizaron productos para vapear que contenían THC, la sustancia psicoactiva principal del cannabis. Otros señalaron que únicamente vapearon nicotina, mientras que algunos casos involucran tanto THC como nicotina.

¿HAY UN COMÚN DENOMINADOR?

Los médicos no creen que se deba a una bacteria. Al contrario, sospechan que la enfermedad es causada por una exposición a sustancias químicas. Un líquido para vapear contiene muchos posibles culpables.

Luego de analizar los productos, Nueva York ha enfocado su investigación en el acetato de vitamina E, que se ha utilizado recientemente como un espesante, sobre todo en los cartuchos de vapeadores que se venden en el mercado negro.

Proveedores dijeron que diluye los líquidos de vapeadores sin que se vean acuosos. La vitamina E es segura como una pastilla o para su uso en la piel, pero inhalar gotas aceitosas de vitamina E que terminan en los pulmones puede provocar neumonía.

Se han encontrado células inmunes que contienen gotas aceitosas en los pulmones de algunos pacientes. Estas células grandes, llamadas macrófagos, son el equipo de limpieza del sistema inmune. Los médicos de la Universidad de Utah piensan que esto podría ser una señal de una lesión por vapeo. Sus hallazgos en seis pacientes fueron publicados en la revista New England Journal of Medicine.

¿QUÉ MÁS CONTIENEN LOS LÍQUIDOS DE VAPEO?

Gran parte de los cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas incoloras y sin sabor como propilenglicol y glicerina vegetal, que crea un vapor inhalable cuando se somete al calor. Dichas sustancias químicas son consideradas aditivos alimentarios, pero aún no se estudian sus efectos a largo plazo por inhalación.

Los investigadores han encontrado sustancias químicas que causan cáncer en el vapor de los cigarrillos electrónicos, como el formaldehído. Sin embargo, todavía no está claro si esas sustancias están presentes en cantidades suficientemente altas para causar algún daño.

El vapor de los cigarrillos electrónicos contiene pequeñas partículas que llevan saborizantes. Algunos estudios iniciales de laboratorio y en animales sugieren que estas partículas pueden ocasionar daño en los pulmones, vías respiratorias y vasos sanguíneos, pero se necesita más investigación para entender mejor cómo el cuerpo humano reacciona ante ellas.

Se sabe todavía menos sobre el contenido de los aceites de THC y cómo se comportan estas sustancias químicas cuando se someten a calor.

"No descartaría nada en ese punto porque sabemos muy poco", comentó el médico David Christiani, de la Escuela del Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard.

¿ESTO ES ALGO NUEVO?

Ha habido reportes ocasionales de enfermedades similares, incluido uno de 2000 que estuvo vinculado con inhalar un vapor de aceite con infusión de marihuana, de fabricación casera. La gran mayoría de los casos son nuevos y alarmantes para las autoridades de salud pública.

¿QUIÉN ESTÁ INVESTIGANDO Y QUÉ ES LO QUE ESTÁN HACIENDO?

Las autoridades sanitarias a nivel estatal y federal examinan productos y analizan los casos para hallar pistas.

Nueva York emitió citatorios a tres compañías que venden aditivos de vapeo hechos del acetato de vitamina E. El estado quiere saber más sobre los ingredientes, la calidad de las materias primas, si se realizó alguna prueba de seguridad, las ventas de los productos en los últimos tres años y qué otros aditivos venden las compañías.

¿LOS PRODUCTOS DE DISPENSARIOS CON LICENCIA ESTATAL SON SEGUROS?

La mayoría de los casos involucran productos comprados en la calle, no en dispensarios ubicados en los estados donde las ventas de marihuana para fines medicinales o recreativos son legales. Una persona que falleció en Oregon había usado un cigarrillo electrónico que contenía aceite de marihuana comprada en un dispensario. Las autoridades sanitarias de la entidad no saben si el producto estaba contaminado o si la víctima pudo haber añadido algo al líquido.

¿CUÁL ES EL MEJOR CONSEJO AHORA MISMO?

Las autoridades sanitarias instaron a la gente a dejar de vapear y a buscar atención médica en caso de que presenten problemas para respirar o dolor en el pecho luego de utilizar un vapeador.

Informe AP. El Departamento de Noticias sobre Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de su contenido.