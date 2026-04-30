Mercosur y Unión Europea: este viernes entra en vigencia el acuerdo provisional

A partir de este viernes 1 de Mayo entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que crea un mercado único de 700 millones de personas.

Esta integración abre un abanico de oportunidades para la economía, pero también una serie de desafíos ante la mayor competencia.

En rigor, lo que queda habilitado es un régimen provisorio, pero que contiene los puntos centrales del comercio, como la eliminación progresiva de aranceles en sectores industriales y agrícolas. Al momento, quedan excluidas Las disposiciones relacionadas con el diálogo político y la cooperación institucional.

El tratado fue firmado el 19 de enero en Paraguay y enfrenta algunos obstáculos por parte de potencias europeas, como España y Francia, que objetan algunos de los procedimientos que se realizaron para alcanzar la firma.

De todas maneras, ambos bloques decidieron avanzar en una primera etapa hasta lograr la integración plena, que se dará cuando se salden los planteos jurídicos en Europa y se concrete la aprobación parlamentaria de los países miembros de ambos conjuntos. Así quedó establecido en un documento oficial publicado el 23 de marzo.

Argentina fue uno de los primeros países en lograr la autorización de su Congreso y en consecuencia, desde este viernes ya rigen las nuevas normas. También cumplieron este trámite, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El inicio de esta nueva etapa también tiene un fuerte componente geopolítico, ya que pondrá un límite a la expansión de China.

En este período provisorio -estimado entre dos y tres años- se aplicará un Acuerdo Comercial Provisional (Interim Trade Agreement, ITA), que habilita la implementación anticipada de las disposiciones comerciales hasta la entrada en vigor definitiva.

De esta manera, comienza un gradual desmantelamiento arancelario para más del 90% del comercio bilateral. Esta reducción no es homogénea, sino que cada sector tiene regímenes diferentes, que en algunos casos alcanzan hasta los 15 años, como en el caso de la industria automotriz.

Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, destacó que “avanzar en la integración comercial entre la Unión Europea y el Mercosur es una gran noticia para los habitantes de ambas regiones porque, en definitiva, va principalmente a mejorar el bienestar de sus ciudadanos, en la medida en que van a poder tener una mayor disponibilidad de bienes y podrán elegir entre aquellos que sean de mejor calidad y mejor precio.

“Eso hace al bienestar económico de los ciudadanos de ambas regiones. Y, por otro lado, es cierto que va a poner en competencia a aquellos que producen los mismos productos en ambos lugares, lo que los va a obligar a invertir para ser más eficientes”, añadió.

Con la inauguración del acuerdo cerca de 5.000 productos estarán habilitados para ingresar con arancel cero y en forma inmediata a Europa.

Sectores beneficiados

Según el acuerdo, se establecieron cuotas arancelarias colectivas para el Mercosur en sectores sensibles, como carnes bovinas, aviares y porcinas, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Por otra parte, el 80% de las exportaciones industriales comenzarán a tener un arancel de entrada de cero por ciento.

Lo mismo sucede con el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol, y con productos pesqueros, como la merluza, el langostino y el calamar.

En el tema de carnes y granos, un tema sensible para los europeos, no habrá aranceles cero para todo el volumen que se exporte sino cuotas con arancel preferencial. En carne vacuna se activa una cuota de 99.000 toneladas para el bloque Mercosur (con un arancel del 7.5%). Para Argentina, esto es vital ya que la Cuota Hilton (carne de alta calidad) pasa a tener arancel 0% inmediatamente, lo que representa un ahorro directo de costos de exportación millonario. En carne aviar se estableció un cupo de 180.000 toneladas para el bloque, con eliminación total de aranceles repartida en un plazo de 5 años.

En arroz, el cupo con arancel cero es de 60.000 toneladas, a implementarse gradualmente en 5 años. En miel, el cupo con arancel cero es para 45.000 toneladas.