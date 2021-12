Cinco señales de alarma sobre una balanza comercial menos auspiciosa para 2022

El superávit comercial en noviembre se redujo de manera significativa y alcanzó el menor valor de todo 2021, con 397 millones de dólares, lo que plantea para la Argentina un contexto internacional cada vez menos auspicioso. En caso de ajustar por términos de intercambio el saldo hubiera sido todavía menor, llegando tan sólo a los 254 millones de dólares, lejos de los USD 1.392 millones que promediaba hasta octubre, advirtió la consultora especializada Abeceb en un informe.

Esto fue producto de unas exportaciones que se desaceleraron y fueron equivalentes a 6.164 millones de dólares, un 37% más que en el mismo período del año pasado pero la menor cifra desde abril 2021.Las importaciones volvieron a acelerarse creciendo a un mayor ritmo que las exportaciones, alcanzado los 5.767 millones de dólares. De tal manera, el Intercambio Comercial aumentó un 38% en comparación con noviembre de 2020 y alcanzó los 11.931 millones de dólares.

Con estos últimos datos, en los primeros once meses del año las exportaciones acumulan 71.320 millones de dólares, un 39% más que un año atrás. Las importaciones alcanzaron los 56.968 millones de dólares, un 48% que el año pasado.De esta forma, el saldo comercial acumulado hasta noviembre se situó en los 14.352 millones.

Cierre de 2021

En una economía cuasi cerrada y con cepo, las exportaciones volverán a constituirse en casi la única fuente de ingresos de divisas para abastecer las distintas demandas de dólares, dijo Abeceb en su comunicado. Es que se espera que las otras fuentes potenciales alternativas (endeudamiento público y privado con el exterior, Inversión extranjera directa, entre otros) sigan en niveles insignificantes en una economía que tiene cuasi cerrado el acceso a los mercados globales de crédito a tasas razonables y el clima regulatorio no fomenta los flujos de ingresos de capitales (no entran donde no pueden salir), agregó la firma.

Y señaló que no se descarta que ingrese algún recurso fresco en el marco de la firma del acuerdo con el FMI con el fin de fortalecer las reservas (quizá algo así como lo pagado por DEGS en 2021) pero no será una lluvia de dólares que alteren esencialmente la dinámica esperada del mercado cambiario. En ese contexto, la dinámica esperada del valor de las exportaciones se torna clave. 2021 cerrará con exportaciones en torno a 77.000 millones de dólares mostrando un incremento interanual de 40% y alcanzando extraordinarios niveles históricos de la mano principalmente del boom de precios de commodities, la fuerte recuperación de las MOI, traccionadas por Brasil, y la recuperación del crecimiento global que traccionó nuestras ventas externas.

Perspectiva para 2022

Para 2022, el contexto internacional se muestra menos propicio por varios factores:

1) Aunque no serán malos en perspectiva histórica, no se repetirán los super precios de commodities de 2021, a lo que se suma un riesgo adicional a la baja derivado de la aceleración esperada de la normalización monetaria en EEUU que derivará en un dólar fortalecido (ergo presión bajista sobre precios de commodities).

2) En lo que respecta al sector agrícola, Abeceb espera exportaciones por 50.786 millones de dólares, lo que significaría una caída del 4% anual. Pero el escenario no está exento de riesgos financieros vinculados al retiro de estímulos de la FED, por lo que en el escenario pesimista las exportaciones podrían reducirse hasta 48.767 millones de dólares. Incluso, si se asume un escenario de precios similar al de 2019 las exportaciones podrían reducirse a 45.200 millones de dólares.

3) El estancamiento/cuasi recesión de Brasil en un contexto de altísima incertidumbre política (en el mejor de los casos las proyecciones del PIB para 2022 se sitúan entre 0,5% y -1%) afectará las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), que representan el 20% de nuestras exportaciones.

4) En un contexto de normalización en la demanda interna de combustibles y con una producción que se mantendrá en niveles similares al 2021, se espera que una mayor demanda de crudo por parte de las refinerías acote márgenes para exportar, a lo que se le debe sumar un precio internacional con tendencia a una leve baja (cerrando el 2022 en 66 USD bdp). Por parte del gas, la infraestructura de midstream acota la capacidad de crecer en las ventas a países vecinos de la región. En cuanto a EE, la persistencia de la sequía en Brasil llevará a mantener niveles de exportación de 2021.

5) El resto de la demanda externa de las exportaciones (en cantidades) se espera que crezca, pero a un ritmo significativamente menor (en un mundo que mostrará guarismos positivos de expansión de la actividad, pero a ritmo significativamente menor). De hecho, las proyecciones de crecimiento global marcan una desaceleración. Y esto asumiendo que los efectos de la variante Omicron se logran mantener en niveles acotados, sin generar lock-down masivo (aunque la incertidumbre en este plano sigue siendo muy elevada) Con todo ello, las proyecciones preliminares de exportación apuntan a 74,500 millones en 2022, ​que, si bien figuran en tres los cuatro mejores registros de los últimos 20 años, resultarán un 3% menores que en 2021 (con riesgo a que la caída sea mayor).

Con estos niveles de exportación y (mantenimiento regulado del cepo mediante) habrá otra vez superávit comercial (de Aduana y Cambiario) interesante pero que ya no será de cinco cifras como en el trienio 2019-2021 sino que se ubicaría en torno a los 8.500/9.500 millones de dólares en 2022. Perder en un año casi 6.000 millones de dólares de oferta seguramente mantendrá elevados los desafíos a sortear en el mercado cambiario, dijo Abeceb.