Cipolletti: vecinos golpearon a dos personas por supuesto vandalismo

Vecinos del barrio Las Calandrias, se comunicaron por whatsapp por la presencia de dos sospechosos que estaban rompiendo automóviles, los interceptaron y los golpearon hasta que se acercó un móvil policial. Los jóvenes fueron trasladados al hospital "visiblemente golpeados".

Ayer, cerca de las 20.30, habitantes del barrio, alertados por la presencia de dos personas que circulaban con un fierro se avisaron a través de mensajes y empezaron a salir de las casas. Un vecino reveló que los encontraron en la esquina de Lago Fonk y Avenida del Trabajador y los agredieron.

Fuentes policiales confirmaron que fueron al lugar que encontraron a dos jóvenes "muy golpeados" que no vivían en la zona, pero no confirmaron el linchamiento. "Estaban muy golpeados y una vecina denunció que atentaron contra su auto, pero no tenemos versiones sobre linchamientos", aseguraron desde la Unidad 24 que intervino en el hecho.

Uno de los vecinos comentó que “iban rompiendo los autos que se cruzaban con un fierro” y agregó “reaccionamos así porque estamos cansados de la inseguridad, nos viven robando y encima nos rompen los coches”.

Según expresó una fuente del hospital local, llegaron al hospital para recibir asistencia médica, y se comprobó que estaban alcoholizados” y añadió que "ya fueron dados de alta". La única denuncia que radicó hasta el momento es la dueña de un rodado que sufrió daños materiales.