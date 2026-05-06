Boca se reforzará con un arquero y apunta a un argentino de la Premier League

Walter Benítez, suplente en Crystal Palace, es el elegido por Riquelme para reforzar el arco de Boca

La dirigencia de Boca Juniors tiene decidido incorporar un arquero en el próximo mercado de pases y Walter Benítez aparece como la principal opción. A sus 33 años, el surgido en Quilmes es suplente en Crystal Palace y ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al fútbol argentino después de varios años en Europa.

La búsqueda del Xeneize se aceleró después de la grave lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en marzo y estará fuera de las canchas durante todo 2026. Aunque Leandro Brey asumió la titularidad, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran necesaria la llegada de un arquero con experiencia.

El mercado de pases en Argentina abrirá el próximo 9 de julio, pero Juan Román Riquelme ya comenzó a moverse y Benítez es el principal apuntado para reforzar el puesto.

El representante del guardameta, Kristian Bereit, también trabaja con futbolistas vinculados al club como Ander Herrera y Santiago Ascacíbar, y mantiene una buena relación con la dirigencia de Boca, algo que podría facilitar las negociaciones.

Benítez llegó a Crystal Palace a mediados de 2025 y firmó contrato hasta junio de 2028. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular y apenas disputó ocho partidos entre Premier League, Conference League, FA Cup y EFL Cup. En ese contexto, Boca deberá negociar con el club inglés, que no pondría demasiadas trabas para una eventual salida del arquero argentino.

El ex Quilmes fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni en varias convocatorias de la Selección Argentina durante su etapa en Europa. Sin embargo, la falta de continuidad en las últimas temporadas le hizo perder terreno y hoy aparece detrás de Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso en la consideración de cara al Mundial.