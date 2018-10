Abusó de su hija por 4 años y lo condenaron

Un conocido carnicero cipoleño fue encontrado responsable de haber abusado sexualmente de su hija cuando tenía 4 años y hasta que cumplió los 8. Ahora sólo resta saber el monto de la pena que deberá cumplir. La madre de la víctima se mostró muy conforme con el trabajo de la Fiscalía y aseguró que por parte de su expareja pusieron muchas trabas para que la causa llegue a juicio.

El juicio se realizó a fines de septiembre y salió a la luz cuando la madre de la víctima rompió el silencio: “Quiero que se sepa todo el daño que nos causó”, indicó la mujer a “Río Negro”. La niña actualmente tiene 10 años y por las amenazas que sufría toda la familia se tuvieron que ir de la provincia.

Afirmó que una de las amenazas que recibió fue que “lo iba a pagar en vida”. El mensaje se lo hicieron llegar después que el imputado fue encontrado culpable. Además agregó que el acusado la acosaba a ella y a su hija constantemente, después de haberlo denunciado, y que por eso decidió irse de la ciudad. “No nos dejaba vivir y por eso nos fuimos a Córdoba. Fue muy difícil porque yo tenía un negocio allá -por Cipolletti- y me iba muy bien, pero no podíamos seguir viviendo así”, señaló.

La mujer indicó que tiene contactos políticos y que es tan conocido en Cipolletti que por eso llevó tanto tiempo que la causa llegara a juicio. “Quiero que todos sepan que fue condenado porque durante todo el juicio él -por el acusado- y su entorno se encargaron de esconder esto para que nadie supiera nada”, sostuvo. La causa se había iniciado con el sistema viejo y tuvo que atravesar el cambió del Código Procesal Penal.

Fuentes cercana a la causa, resaltaron que la defensa del acusado intentó probar que la declaración de la niña había sido inducida por la madre, pero luego que declaró la psicóloga de la víctima esta versión perdió fuerza. “La profesional fue clara cuando declaró y dijo que la niña tenía signo de haber sido abusada. Además señaló que su relato que era creíble y que hasta había manifestado que no quería ver más a su padre”, subrayó la fuente consultada.

En las próximas semanas se hará el juicio de cesura donde se conocerá cuántos años de prisión deberá cumplir. El tribunal, integrado por Laura Vitale González, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti, por unanimidad, lo encontraron responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Por el hecho que fue declarado culpable la pena será de prisión efectiva.