Joven neuquina denunció que su ex la golpeó brutalmente a ella y a su hijo

Una joven de Neuquén denunció que ella y su hijo de 15 años sufrieron agresiones físicas por parte de su expareja, un hombre que vive en el barrio Anaí Mapu de Cipolletti. El hecho ocurrió durante los primeros días de este mes, y hace pocos días se conoció mediante una publicación que realizó en las redes sociales. Explicó que presentó una denuncia en la Comisaría 45 de ese barrio hace más de dos semanas, pero aclaró que tuvo dificultades para hacerlo.

Según el relato que la joven de 33 años, el domingo 4 de noviembre se encontraban volviendo de un asado familiar en Cinco Saltos, a bordo del vehículo de ella. De allí se dirigieron a una zona rural de Cipolletti adonde vive el padre de él, para luego retornar al Mapu, adonde el hombre vive con su madre.

“El tomó poco, pero estaba borracho”, relató en diálogo con “Río Negro”, por lo que, con la hija de él en brazos se durmió en el asiento del acompañante mientras ella conducía. Como es de Neuquén, no conoce la ciudad y se perdió, por lo que intentó despertarlo para que le brinde coordenadas y poder llegar al destino.

Aseguró que él reaccionó de forma violenta y que, luego de algunos cruces de palabras, el hombre de 29 años comenzó a propinar golpes de puño al hijo de ella, que tiene 15 años y se encontraba sentado en la parte trasera del automóvil.

Frente a esta situación, la denunciante explicó que intentó pasarse al asiento del acompañante para interceder en la golpiza de la que estaba siendo víctima su hijo.

“Me pase para el asiento del acompañante para intentar pararlo, a lo que se la agarra conmigo dándome varios golpes de puño en la parte del mentón del lado izquierdo, produciéndome un corte porque me salía demasiada sangre. Me traté de zafar y una vez que lo logro me voy al hospital para que me revisen la herida”, relató la mujer oriunda de Neuquén en la Comisaría 45 del Anaí Mapu.

La mujer cerró la puerta del auto y aceleró, y el hombre quedó en la calle, con su hija en brazos y arrojó piedras contra el rodado. Contó además, que en la Comisaría 45 le indicaron que debía realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia, pero que al acudir allí, con puntos en el rostro y certificados médicos, le indicaron que por ser de Neuquén debía retornar a la 45. Tras discutir con un oficial, relató que le tomaron la denuncia y advirtió que “se quedaron con los certificados médicos originales, y ni siquiera me dieron copias”, agregó.

En la publicación que la joven compartió en Facebook explicó que “desde hace un año me encontraba de novia con un ´hombre´ al cual creía era mi mejor amigo y compañero”. Sin embargo “todo eso se destruyo el día 4 de noviembre luego de comer un asado en familia como todo día domingo junto a su hija y al mío”, advirtió. Contó que el reaccionó “violentamente contra mi hijo dándole golpes de puño en el rostro, en ese preciso momento me meto yo para defenderlo y me sigue atacando a mi con toda la saña y odio que jamás imagine pudiera tener alguien”, expresó.

A los pocos días también realizó una exposición en la Comisaría Tercera de Neuquén y luego en una oficina judicial.

“Él sabe todos mis movimientos y me siento desprotegida. Por momentos me da miedo que se tome un vaso y venga a violentarnos, pero no quiero dejar de hacer mi vida”, argumentó. “Si no te matan la Justicia no hace nada, pero agradezco que haya sido en un auto y no en mi casa, porque capaz me mataba”, se lamentó.