Crackers de queso: ideales para acompañar cualquier picada mundial
Una receta irresistible, estas galletas son fantásticas para calmar ansias... la sugerencia es de @cocinarencasa.
Crackers de queso: ideales para acompañar cualquier picada mundial
Una receta irresistible, estas galletas son fantásticas para calmar ansias... la sugerencia es de @cocinarencasa.
Lista de Ingredientes
harina: 180 gr
sal: ½ cdita.
queso cheddar: 220 gr
manteca a temperatura ambiente: 110 gr
mostaza: ½ cdita.
Preparación
En un bol colocar los ingredientes y unir hasta formar el bollo. Al principio parece que le falta humedad, pero a medida que vamos uniendo y estrujando, con las mamos, se va hidratando la harina.
Hacer un tubo de entre 3,5 y 4 cm de diámetro y envolver en film. Refrigerar mínimo 15 minutos. Retirar el film y cortar en rebanadas de entre 1 y 2 mm de espesor.
Colocar en una placa y cocinar en horno, pre calentado, a 200º C entre 8 y 10 minutos, o hasta que estén doradas. Salidas del horno colocar en una rejilla para enfríar.
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