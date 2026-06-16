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10 min cronometro
Yo Como

Crackers de queso: ideales para acompañar cualquier picada mundial

Una receta irresistible, estas galletas son fantásticas para calmar ansias... la sugerencia es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Crackers de queso: ideales para acompañar cualquier picada mundial

Una receta irresistible, estas galletas son fantásticas para calmar ansias... la sugerencia es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina: 180 gr

sal: ½ cdita.

queso cheddar: 220 gr

manteca a temperatura ambiente: 110 gr

mostaza: ½ cdita.

Preparación

En un bol colocar los ingredientes y unir hasta formar el bollo. Al principio parece que le falta humedad, pero a medida que vamos uniendo y estrujando, con las mamos, se va hidratando la harina.

Hacer un tubo de entre 3,5 y 4 cm de diámetro y envolver en film. Refrigerar mínimo 15 minutos. Retirar el film y cortar en rebanadas de entre 1 y 2 mm de espesor.

Colocar en una placa y cocinar en horno, pre calentado, a 200º C entre 8 y 10 minutos, o hasta que estén doradas. Salidas del horno colocar en una rejilla para enfríar.


Temas

Cómo hacer

galletitas

Gastronomía

panificación

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