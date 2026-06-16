Cerro Lindo, el megaproyecto inmobiliario de Bariloche, incorpora un colegio bilingüe y consolida su crecimiento

El desarrollo Cerro Lindo en Bariloche da un nuevo paso en su evolución con la incorporación de Colegio Del Sol powered by Austin Cerro Lindo, una propuesta educativa bilingüe con proyección internacional que refuerza su posicionamiento como uno de los proyectos residenciales más relevantes de la ciudad.

Este avance se da en el marco de un desarrollo con obra en marcha, infraestructura en ejecución y propietarios que ya se encuentran proyectando sus viviendas, consolidando un escenario concreto para quienes evalúan mudarse o invertir en Bariloche, en una etapa donde el proyecto empieza a tomar forma real y las decisiones comienzan a acelerarse.

El proyecto educativo surge de la articulación entre Colegio Del Sol, institución con más de 30 años de trayectoria en Bariloche, y Austin Eco Bilingual School, integrando formación integral, enfoque bilingüe y estándares académicos orientados a contextos globales. Esta alianza combina la experiencia y el arraigo de una comunidad educativa consolidada con una visión innovadora y una proyección internacional acorde a las demandas del mundo actual.

La propuesta contempla una formación bilingüe con proyección internacional, orientada a acompañar a familias que eligen radicarse en la ciudad. En ese sentido, la incorporación del colegio no solo suma valor al desarrollo, sino que responde a una de las principales necesidades de las familias que evalúan construir su proyecto de vida en Bariloche.

Colegio Del Sol powered by Austin llega a Cerro Lindo en Bariloche

Masterplan completo de Cerro Lindo. Ilustración: gentileza.

La incorporación de una propuesta educativa de estas características marca un punto de inflexión en el desarrollo, que comienza a consolidarse como un entorno completo de vida y no solo como una propuesta inmobiliaria. Al mismo tiempo, representa una nueva etapa para Cerro Lindo, que continúa incorporando infraestructura, servicios y propuestas orientadas a acompañar las necesidades reales de las familias que proyectan su futuro en Bariloche.

En este contexto, la incorporación de servicios clave dentro del desarrollo refuerza su posicionamiento y proyecta un impacto directo en la valorización del proyecto en el corto y mediano plazo.

“La incorporación del colegio acompaña la evolución natural del proyecto. Cerro Lindo empieza a consolidarse como un lugar donde naturaleza, infraestructura y educación comienzan a integrarse en la vida cotidiana”, señala Martín Sánchez Calvete, Director de Grupo Klover.

Cerro Lindo avanza con obras y suma servicios para las familias

Ubicado dentro del entorno de Cerro Lindo, el colegio se proyecta como parte de su ecosistema, con accesibilidad directa y pensado para integrarse a la dinámica de las familias que eligen la zona para vivir. El inicio de actividades está previsto para el ciclo lectivo 2027, acompañando la evolución y consolidación del desarrollo.

Como parte de esta visión de desarrollo, la propuesta educativa se apoya sobre la trayectoria y el reconocimiento del Colegio Del Sol en Bariloche, iniciando una nueva etapa a través de Colegio Del Sol powered by Austin. El objetivo es potenciar una comunidad educativa ya consolidada, ampliando oportunidades académicas y fortaleciendo una propuesta alineada con los desafíos educativos del futuro.



Con este avance, Cerro Lindo continúa evolucionando hacia una propuesta que integra naturaleza, comunidad, educación y calidad de vida, alineada con una nueva forma de habitar Bariloche.