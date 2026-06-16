Oficializaron 15 nuevos nombramientos de jueces luego de los pliegos en el Senado: quiénes son y dónde estarán

El Gobierno de Javier Milei mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, concretó 15 nombramientos judiciales. Es parte e la cobertura de vacantes luego que se aprobaron 75 pliegos de magistrados en el Senado

Se tratan de cargos en juzgados y tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Enre ellos tres corresponden al Ministerio Público de la Defensa y uno al Ministerio Público Fiscal.

Nombramientos de jueces: quiénes son en el Ministerio Público

El Ejecutivo designó a cuatro nuevos funcionarios, tres de los cuales ocuparán cargos en defensorías públicas, mientras que el restante estará en una fiscalía.

Según uno de los informes del Boletín Oficial, el doctor Lucas Marcelo Bellotti San Martín fue designado como “Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Juzgados nacionales de primera instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N°2“.

En otro se indicó: “Nómbrase Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los Juzgados nacionales de primera instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 3, a la doctora Marcela Lorena Sasso”.

Además, se designó como “Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9, al doctor Santiago Vismara” y como “Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1, a la doctora María Inés Reston”.

Nombramientos de jueces en tribunales y juzgados de Buenos Aires

Milei designó nuevos jueces y vocales para diferentes tribunales y juzgados de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, según se informó este martes a través del Boletín Oficial.

Se nombró “Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al doctor Claudio Ricardo Silvestri y Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 10 de la Capital Federal al doctor Diego Allievi».

Además, en diversos decretos se oficializaron los siguientes nombramientos: “Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal a la doctora Paula Fuertes; Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, al doctor Pablo Ezequiel Wilk y Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal a la doctora Soledad Eugenia Mariño”.

“Nómbrase Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal al doctor José Miguel Guerrero; Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 62 de la Capital Federal a la doctora Laura Wiszniacki y Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal a la doctora María Gloria Capanegra”, señalaron otros informes.

En cuanto a los vocales, fueron designados: “Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala E, la doctora Analía Victoria Romero; Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sala I, el doctor Laureano Alberto Durán y Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de La Capital Federal, Sala B el doctor Jorge Djivaris”.

La semana pasada el Gobierno había oficializado a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, al frente del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

Además, se oficializó a Walter Alberto Rodríguez, para el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esa jurisdicción, y a Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

Con Noticias Argentinas