Influencers de Luzu TV llegan a Roca para un evento que conecta a los jóvenes con el mundo tech

La Asociación Española de Roca será el escenario de Dot Conecta, el encuentro que promete reunir a especialistas, emprendedores y referentes de distintas áreas de la tecnología, pero también a figuras que pisan fuerte en las redes sociales. Entre ellas estarán Domi Faena y Fede Robello, dos de los influencers más populares de la comunidad de Luzu TV, quienes llegarán para compartir experiencias y dialogar sobre el fenómeno del streaming, los contenidos digitales y el vínculo con nuevas audiencias.

El evento se desarrollará el viernes 26 de septiembre de 17:30 a 20 horas y está dirigido especialmente a jóvenes que buscan inspirarse, capacitarse y encontrar oportunidades reales de vinculación con el mercado laboral.

Una experiencia inmersiva y diversa

La propuesta incluye un amplio abanico de temáticas que atraviesan al mundo actual: inteligencia artificial, drones, realidad virtual, streaming, emprendimiento, diseño gráfico, influencers, moda y sustentabilidad. Además, se montará la Dot Arena, una gamer zone donde se podrá experimentar de primera mano el universo de los videojuegos.

“La iniciativa de Dot Conecta es acercar a los jóvenes al mundo de la tecnología, promoviendo el interés por las empresas del sector y generando oportunidades reales de vinculación con el mercado laboral. Queremos exponer, inspirar y conectar a las nuevas generaciones con el ecosistema tech desde una mirada innovadora, inclusiva y transformadora”, explicó Emilio Mangas, titular de Dot Coworking, organizadores del evento.

Voces que trascienden fronteras

El encuentro contará con la presencia de invitados de Buenos Aires, Neuquén, Rosario, Mendoza e incluso Londres, con experiencias ligadas a compañías globales como Crocs y Dobi, vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial y diseño digital.

Beneficios y sorteos exclusivos

Dot Conecta cuenta con el acompañamiento de Diario RÍO NEGRO. Los socios de Club Río Negro tienen un 30% de descuento en la compra de entradas y la posibilidad de participar en un sorteo exclusivo desde este enlace en Instagram.

Quienes no sean socios también podrán sumarse al sorteo enviando un WhatsApp al 299 634 56 35, la línea directa de RÍO NEGRO RADIO. El miércoles 24 de septiembre se realizará el sorteo en vivo en El Diario del Mediodía, el programa conducido por Angie López Fernández y Juan Moro.