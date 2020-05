“Codesal, sé honesto por favor”, el pedido de Gabriel Calderón

Hace unas semanas, el mexicano Edgardo Codesal salió a hablar sobre su polémico arbitraje a casi 30 años de la final del Mundial de Italia entre Argentina y Alemania.

Codesal le pegó duro a Diego Maradona y ratificó su decisión en el dudoso penal que cobró a poco del final y que le dio el título a los germanos. Ahora el que salió a responderle fue Gabriel Calderón, integrante de aquel seleccionado argentino.



“Codesal, sé honesto por favor”, escribió Calderón en su cuenta personal de Instagram. A los 78’, cuando el partido estaba 0-0, Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área”, detalló el delantero que acompañó el posteo con un video de la jugada. “El árbitro mexicano Edgardo Codesal, por supuesto, no lo cobró”, se descargó el campeón del mundo juvenil con Argentina en 1979.