Inocencia fiscal: cómo es el proyecto que busca incentivar el uso de los dólares guardados

El Gobierno busca liberar los “dólares del colchón”: las claves del proyecto de inocencia fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso con cambios destinados a incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón”.

La propuesta fue revisada durante las últimas semanas por el equipo económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y especialistas tributarios, luego de que surgieran cuestionamientos sobre algunos aspectos de la versión original.

Uno de los principales cambios será la eliminación de los límites de patrimonio e ingresos que regían para acceder al régimen simplificado de Ganancias. La versión vigente establecía un tope de $10.000 millones de patrimonio y de $1.000 millones de ingresos anuales.

Con la nueva iniciativa, esas restricciones desaparecerían. Para ingresar al régimen, el contribuyente deberá tener residencia fiscal en Argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

Qué es el “tapón fiscal”

El proyecto busca ampliar el alcance del denominado “tapón fiscal”, un mecanismo por el cual ARCA deja de utilizar determinadas variaciones patrimoniales como referencia para cuestionar el origen de los fondos declarados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.

La propuesta también incorpora una aclaración vinculada con las operaciones inmobiliarias. Los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen, una definición que apunta a despejar dudas entre escribanos, desarrolladores y compradores.

Cambios en las discrepancias significativas

Otro de los puntos centrales del proyecto modifica el tratamiento de las denominadas “discrepancias significativas”.

Se mantendría el criterio de considerar significativa una diferencia cuando el ajuste determinado por ARCA supere el 15% de lo declarado por el contribuyente. Sin embargo, se incorporaría una excepción para los casos en que la diferencia no supere el equivalente al 5% del monto previsto para el delito de evasión simple en el Régimen Penal Tributario.

Además, si el contribuyente rectifica su declaración jurada y cancela las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA, conservará los beneficios del régimen.

ARCA deberá demostrar la discrepancia

La iniciativa también busca reforzar la seguridad jurídica de quienes adhieran al esquema.

El proyecto establecería que será ARCA la encargada de demostrar la existencia de una discrepancia significativa y limitaría el uso de determinadas presunciones para cuestionar las declaraciones juradas simplificadas, entre ellas las vinculadas con depósitos bancarios.

A su vez, la adhesión al régimen será considerada un antecedente favorable por bancos, escribanos y otros sujetos obligados al momento de aplicar procedimientos de identificación y monitoreo de clientes vinculados a la normativa de prevención del lavado de activos.

Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones buscan reducir la incertidumbre y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Hasta el momento, más de 330.000 personas se adhirieron al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. De ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas y alrededor de 99.000 permanecen en estado de borrador.

La expectativa oficial es que la nueva versión del proyecto incentive una mayor adhesión al régimen, mientras que el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias fue extendido hasta el 27 de agosto.

Con información de LN.