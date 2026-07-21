Cortés sube los montos para las compras directas y licitaciones de la Municipalidad de Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, dictó este martes la resolución que actualiza los montos. (foto de archivo)

El intendente de Bariloche, Walter Cortes, resolvió autorizar un incremento de los montos permitidos para las compras directas, concursos de precios, licitaciones privadas y públicas para el segundo semestre de este 2026, según la normativa vigente.

Así lo dispuso por la resolución 2427/2026 que el jefe comunal dictó este lunes. En consecuencia, el Ejecutivo municipal resolvió subir desde 11.406.423 pesos, con 62 centavos hasta 12.775.195 pesos el monto máximo de las compras directas de la Municipalidad de Bariloche.

El monto tope para los concursos de precios se incrementó desde 27.467.883 pesos y 43 centavos hasta 30.764.030 pesos, según la resolución.

También, Cortés resolvió subir el tope de las licitaciones privadas que organiza el municipio. Hasta el momento el monto máximo era de 164.255.849 pesos y 19 centavos, pero tras la publicación de la resolución 2427/2026 ese límite ascendió hasta 183.966.552 pesos. Mientras que el monto mínimo para las licitaciones públicas ascendió a 183.966.552 pesos. Los incrementos de cada uno de los montos equivale a un 12 por ciento.

Los parámetros que se toman en cuenta

En los considerandos de la resolución que Cortés dictó el lunes recordó que la ordenanza 3133-CM-19 expresa en su tercer artículo: “Se fija como índice de actualización de los montos del artículo 1°, relativos a la ordenanza 257-C-89 la variación del índice de la Cámara Argentina de la Construcción, tomando como base el índice correspondiente al mes de diciembre 2024”.

Destacó que el Departamento Ejecutivo, “luego de la entrada en vigencia de la presente ordenanza efectuará la actualización de los montos semestralmente, mediante el dictado de la resolución correspondiente y los nuevos montos resultantes de la aplicación de la variación del índice promedio por cada período, los que operarán como límite máximo autorizado a actualizar”.

La resolución aclara que “para el caso de que el mencionado índice no se encuentre disponible en su versión oficial, se aplicará en forma supletoria el índice de precios al consumidor nivel general del Indec”.

Argumentó que el Departamento Ejecutivo “efectuó la actualización de los montos semestralmente, siendo la ultima actualización la dispuesta por la Resolución 87-I-2026”.

Según esa resolución, que estuvo vigente desde enero hasta junio pasado, los montos máximos de las compras directas, concursos de precios, licitaciones privadas y públicas subieron un 28,4 por ciento en lo que va del año. Ese porcentaje se extenderá hasta finales de este 2026 porque las actualizaciones son semestrales.

Hasta el momento, la inflación acumulada en el primer semestre de este año alcanzó el 16,8 por ciento, según informó la semana pasada el Indec.