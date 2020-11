Comenzaron las inscripciones virtuales en las escuelas de Neuquén

Por primera vez, los padres o madres no deberán acampar ni hacer cola para poder conseguir un lugar para sus hijos en las instituciones educativas. A través de una plataforma virtual, hoy comienza el período de inscripciones en las escuelas para el período lectivo de 2021.

Ingresando a https://inscripciones.neuquen.edu.ar se podrá inscribir a estudiantes de: nivel Inicial (Salas de 4 y 5 años), Primer Grado del Nivel Primario, y Primer año del Secundario.

En el sitio se habilitó una “Mesa de Ayuda” para brindar asistencia a las familias que buscan completar el proceso de inscripción.

El principal requisito es una foto o escaneo del Documento Nacional de Identidad -de ambos lados- del estudiante y la documentación complementaria para acreditar prioridad.

A través de un mapa interactivo, y mapas en formato PDF, el sitio muestra cuál es el radio escolar que corresponde.

Las inscripciones online se aplicarán sólo en municipios de primera, segunda y tercera categoría. Para inscribir alumnos en escuelas de comisiones de fomento y parajes se articulará otra metodología.

Los plazos para realizar las inscripciones serán de acuerdo a las siguientes prioridades:

-Las prioridades 1, 2 y 3 tienen plazo desde el 27 al 30 de noviembre. La primera corresponde a estudiantes con discapacidad dentro del radio escolar, la segunda a cambio de domicilio por situación de violencia familiar y la tercera a quienes tienen hermanos en la escuela o son hijos del personal de la institución.

-La prioridad 4 va del 3 al 8 de diciembre, es la de estudiantes con radio escolar y la de escuela derivante -una primaria que tiene vínculo pedagógico o por cercanía con una secundaria-.

-La prioridad 5 corresponde a inicial y primaria por radio laboral de los padres y la de secundaria por radio, pero para estudiantes que no egresaron de la escuela derivante. Su plazo es de 11 al 13 de diciembre.

-La sexta y la séptima prioridad: 16 y 17 de diciembre. La 6 es de inicial y primario fuera del radio, y de secundario para egresados de una escuela derivante que no vive en el radio. La 7 es de estudiantes que no viven en el radio y no egresan de escuela derivante.