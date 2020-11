La vuelta a las clases presenciales sin una fecha concreta en Neuquén

Si bien a nivel nacional se aprobó una guía que se entregó a cada provincia para que puedan definir las ciudades que podrán retornar a clases presenciales, en la provincia de Neuquén todavía no hay ninguna fecha concreta para el regreso. Desde el gobierno se manifestó como una posibilidad que sea en marzo de 2021 pero no ha sido aún confirmado. Desde el gremio docente ATEN se indicó que tampoco fueron informados con precisión sobre el posible momento para el retorno y señalaron que ya debe empezar a abordarse el tema para que pueda ser un hecho cuando la situación epidemiológica lo permita.

La semana pasada la ministra de Educación, Cristina Storioni manifestó que se comenzaría en marzo pero que no hay aún una fecha definida, y dijo que no sería en principio con todos los estudiantes hasta tanto no esté la vacuna contra el coronavirus. Sería un retorno dual, que combine la presencialidad y lo virtual. Fuentes del ministerio de Educación informaron que se están analizando "algunas alternativas" que se podrían conocer esta semana.

“No hay ninguna fecha y tampoco se discutió todavía en el marco del Concejo Provincial de Educación, que es donde debería trabajarse”, manifestó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo al ser consultado por este medio.

Contó que el gremio tuvo sola una reunión sobre el tema con el área del ministerio de Educación, cuando se empezó a trabaja en agosto la posibilidad de una prueba piloto en Villa Traful. Algo que no ocurrió por los casos que comenzaron en Villa La Angostura, lugar de donde son la mayoría de los docentes.

Sobre la vuelta a la presencialidad Guagliardo manifestó que si " la expectativa es en marzo hay que empezar a trabajar ya en la infraestructura y en la provisión de elementos de bioseguridad que establecen los protocolos".

Por este punto, dijo que se presentó un proyecto de ley en la Legislatura en el que se plantea el acceso al derecho a la educación en pandemia y postpandemia, "entiendo que es necesario que la provincia haga una inversión en infraestructura que estuvo totalmente desatendida en este año".

También manifestó que es necesario contemplar la conectividad "porque aún se va a necesitar porque va a ser parcial la presencialidad".

Además nuevos cargos y horas por la dualidad que tendría el escenario el próximo año. "No puede recaer en un solo docente, sino sería una nueva precarización", sostuvo Guagliardo.

Agregó que se requerirá duplicar las partidas de educación, algo que tiene que ser contemplado en el presupuesto provincial que se apruebe este año.

Recordó que la presencialidad es algo que no tiene reemplazo "ni siquiera con las mejores condiciones de conectividad, aunque es necesario ver en qué condiciones se hace".

Este escenario de incertidumbre motivó a que un grupo de padres de Neuquén y Río Negro escribiera una carta dirigida a toda la comunidad que insta a que el tema se ponga sobre la mesa.

"Nos encontramos transitando el mes de noviembre 2020 y hasta aquí no encontramos propuestas concretas de quienes tienen la responsabilidad de trabajar por un próximo comienzo de clases de manera presencial. Los ciudadanos necesitamos un Estado que garantice los plenos derechos de goce de los niños, niñas y adolescentes para acceder en igualdad de oportunidades a la educación pública", solicita la carta que ya fue firmada por más de 800 personas de la región Comahue.

Sostiene que las autoridades solo estan centrando las miradas y acciones "sobre el desastre sanitario de Covid 19 actual. Sin embargo, no están viendo sus irreparables y múltiples consecuencias en una generación que va del 2003 al 2017, por lo menos".