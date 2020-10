Comerciantes apuntan contra Gutiérrez: "queremos cumplir, pero no nos ayudan"

Los comerciantes de Neuquén apuntaron al gobernador, Omar Gutiérrez, por no recibir ayuda para poder sostenerse en el contexto de la cuarentena que se decretó por la pandemia de coronavirus. La organización resaltó que no quiere incumplir las medidas de restricción que se imponen para reducir la circulación -y con la misma, los contagios- pero tampoco tienen herramientas.

Si bien la Asociación de Comercio, Industria. Producción y Afines de Neuquén (Acipan) aceptó las medidas de este fin de semana largo y pidió que se refuercen los controles sobre las actividades sociales, otro grupo se presentó más crítico. Una de sus integrantes, Norma Figueroa, explicó a Vos a Diario que conformaron "Comerciantes Unidos de Neuquén" porque no se sienten representados por la asociación.

Recordó que, como "Comerciantes", han solicitado una audiencia con Gutiérrez desde el 28 de abril, pero nunca fueron recibidos. Reconoció que sí lo hizo el intendente Mariano Gaido y agradeció que se eximiera de tasas a los pequeños comerciantes, pero aseguró que precisan ayuda de Provincia.

Según Figueroa, la mayoría de los comerciantes no pudieron acceder a las líneas de crédito que lanzó el Gobierno y los pocos que sí, hoy no pueden solventar las cuotas. También cuestionó que Provincia emitiera Letras para pagar a los proveedores porque, aseguró, "decide a quien quiere ayudar y a quien no".

La comerciante resaltó que no entienden las medidas y consideró que "no ayudan a nadie". Aclaró que van a cumplir las restricciones del fin de semana largo, aunque lamentó el impacto que tienen en las ventas previas al Día de la Madre.

Sobre la urgencia que viven en los comercios, Figueroa también se refirió a los robos que han sufrido, los que adjudicó a la crisis económica que conlleva la pandemia. "Estamos con miedo de no abrir caja, con miedo a que nos roben, con miedo a que nos caigan las inspecciones. Hay quienes no pueden pagar el monotributo y se quedaron sin obra social", describió.