Pese a la restricción vehicular, el tránsito comenzó a verse en Neuquén

La ciudad amaneció vacía, las calles del centro no registraron movimiento vehicular, por lo menos, en sus primeras horas. Luego, el tránsito comenzó a intensificarse. Desde hoy rige la prohibición de circular en automóviles. Los comercios permanecerán abiertos hoy y mañana, pero sólo los trabajadores esenciales podrán circular en vehículos a motor. Aunque se anuciaron fuertes controles. Durante las primeras horas, se vieron pocos en las calles de la capital.

Ayer Neuquén registró un nuevo triste record, 16 personas murieron por coronavirus. Las cifras de contagio tampoco ceden, están cerca de los 500 casos diarios. Desde distintos sectores del sistema de Salud piden accionar el "botón rojo" y parar la circulación por, al menos, 15 días.

Lo cierto es que desde Provincia aún no se piensa en tal restricción. la medida adoptada, en primera instancia, fue restringir la circulación vehicular durante todo este fin de semana. Desde hoy hasta el lunes inclusive no se puede circular en vehículos a motor en ninguna de las siete localidades con transmisión comunitaria del virus: Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Zapala, Plaza Huincul y Cutral Co aunque esta última agregó excepciones

Hoy y mañana los comercios podrán abrir sus puertas, pero sólo los esenciales podrán usar automotores para desplazarse. Los clientes también tendrán que hacerlo a pie o en bicicleta. Cabe recordar que el transporte público sigue siendo para uso exclusivo de trabajadores esenciales.

El domingo y lunes estará todo cerrado, solo se permitirán las salidas recreativas sin uso vehicular. El propósito de la medida es bajar la circulación de personas y por tanto tratar de disminuir la tasa de los contagios.

Desde el gobierno provincial anunciaron que agudizarán los controles y que habrá multas de entre 15.000 y 50.000 pesos para quienes incumplan con las restricciones. Sin embargo, RÍO NEGRO no pudo obtener ningún panorama de cómo fue el inicio de los controles. Desde la municipalidad capitalina aseguraron que su rol es el de colaboradores y que los controles están a cargo del gobierno provincial. En tanto que el gobierno provincial indicó que es una responsabilidad de la policía provincial.

El comisario a cargo de la Superintendencia de Seguridad, Miguel Ángel Riu, señaló que durante estos cuatro días se intesificaran los controles que ya se venían realizando.

"Van a ser controles esporádicos, está colaborando la gente del Municipio, está colaborando la gente de Seguridad Vial de la Provincia y entre todos los organismos estamos preocupado y ocupados en llevar a cabo este control de reducción de circulación vehicular en el territorio provincial", aseguró el comisario a cargo de los controles.

Y agregó: "vamos trabajando por sectores y se hace mucho hincapié en los sectores que la gente utiliza mucho, la costa y los parques recreativos".