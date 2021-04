Cómo está la disponibilidad de camas de terapia intensiva hoy en Roca y Regina

Pocos lugares en Terapia Intensiva había esta mañana en el sector privado de salud de Roca, que presentaba una ocupación -en una institución- de hasta el 100%.

Las diez camas de la Clínica Roca estaban llenas y solo quedaban dos unidades en el Sanatorio Juan XXIII (de las 16), sin contemplar UTI coronaria, pediátrica y neonatal. Un panorama similar se vivía en la Clínica Central de Regina, donde no había camas disponibles para pacientes con otras patologías, solo tres para casos covid.

Estos datos fueron extraídos del informe de disponibilidad de camas del subsector privado de la zona sanitaria Este, elaborado desde el Ministerio de Salud de Río Negro hoy 14 de abril.

Si bien las cifras son dinámicas, este miércoles las UTI adultos del sector privado de Roca presentaban un un nivel de ocupación del 92% entre las dos instituciones.

Tampoco es prometedora la situación en las internaciones generales. En Clínica Roca no había camas libres esta mañana en el piso general de adultos. En el Juan XXIII solo quedaban dos, hasta hoy, en el sector covid-19. En la Clínica Central de Regina, en la internación (sector no covid) no había camas con oxigeno.

En el caso del sector público, el informe mostraba el panorama más difícil en Villa Regina, donde las cuatro camas de UTI estaban ocupadas (100%). Sin embargo, había ocho camas con oxigeno en la parte de internación general covid-19.

En el Hospital Francisco López Lima de Roca, la situación estaba más holgada ya que había camas disponibles en las dos terapias. De las 13 camas totales, hay 8 unidades listas para utilizar (40% de ocupación), aunque en la UTI 2, dos de esas camas son exclusivamente para pacientes no covid. La situación es distinta en el Piso General donde no hay camas disponibles en la parte de cuidados intermedios de mujeres.

Desde las terapias, los profesionales de la salud aseguraron que el problema principal de la ocupación actual no es tanto por coronavirus sino por otras patologías; pero que de darse un salto en la curva de contagios podría precipitarse una saturación.

Cabe destacar que en Roca, se detectaron 32 casos positivos de coronavirus en los últimas 48 horas (lunes y martes) y 11 en la ciudad de Villa Regina.