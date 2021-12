Cómo estará el tiempo para la fiesta de fin de año

Ya pasó la Navidad con una jornada relativamente cálida en todo el país, incluso muy calurosa para el norte de la Patagonia. A medida que nos vamos reponiendo del festejo vamos organizando la celebración de año nuevo y llega la pregunta inexorable de cómo estará el tiempo. ¿Seguirá el calor?

Por ahora continúa el calor durante el inicio de la semana en la región con tiempo bueno y vientos en calma en la cordillera, los valles y la meseta. Sin embargo, luego ingresa aire frío y húmedo provocando períodos de viento moderado a fuerte y lluvias en área de montaña. ¡Mirá el detalle para el último día del 2021 y el primero del 2022!

Viernes de Fin de Año

– LOS VALLES: MIN: 13 °C – MAX: 31 °C. Mayormente despejado. Viento del suroeste a 35 km/h con ráfagas 60 km/h.

– LOS LAGOS: INESTABLE. MIN: -1°C – MAX: 14 °C. Parcialmente nublado. Viento oeste 29 km/h con ráfagas 65 km/h

– COSTA ATLÁNTICA: MIN: 15° C – MAX: 25° C. Mayormente despejado. Viento del oeste 23 km/hm ráfagas 50 km/h.

– LÍNEA SUR: MIN: 6° C – MAX: 20° C. Parcialmente nublado. Viento del oeste 26 km/h con ráfagas 43 km/h.

Sábado de Año Nuevo

– LOS VALLES: MIN: 13 °C – MAX: 29 °C. Parcialmente nublado. Viento del oeste a 36 km/h con ráfagas 59 km/h.

– LOS LAGOS: LLUVIAS MODERADAS. MIN: 3°C – MAX: 9°C. Mayormente cubierto. Viento del oeste 23 km/h con ráfagas 58 km/h.

– COSTA ATLÁNTICA: MIN: 15° C – MAX: 28° C. Algunas nubes. Viento del oeste 37 km/h ráfagas 53 km/h.

– LÍNEA SUR: INESTABLE. MIN: 6° C – MAX: 26° C. Mayormente cubierto. Viento del noroeste 39 km/h con ráfagas 62 km/h.