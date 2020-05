Cómo será la nueva flexibilización de la cuarentena en Cipolletti

Comerciantes gastronómicos piden trabajar con 'take away' en Cipolletti. (Foto ilustrativa)

El municipio de Cipolletti emitió una resolución con una nueva flexibilización de la cuarentena. Desde este lunes habilitarán las caminatas recreativas con una modalidad similar a la que se dispuso en el resto de las ciudades rionegrinas.

Además, la apertura de nuevos rubros comerciales no esenciales. Cipolletti se sumó al nuevo esquema de flexibilización que dispuso el gobierno provincial con algunas singularidades en los horarios de atención.

Desde mañana y hasta el domingo 7 de mayo, los cipoleños podrán hacer caminatas recreativas. Los menores de 60 años tiene permiso para salir de lunes a sábado de 9 a 13 a de 15 a 19. Mientras que los mayores de 65 años los mismos días pero de 13 a 15. Menores de 12 años deberán ir acompañado de un adulto.



El Ejecutivo recordó que deben mantenerse estrictamente las normas de seguridad: uso de barbijos, distanciamiento social de un mínimo de dos metros, lavado de manos en forma permanente y no compartir elementos personales ni bebidas.

La apertura de comercios no esenciales será de lunes a viernes, de 14 a 19 y sábados de 9 a 14. Se autoriza el servicio de retiro de alimentos en locales ("take away") de lunes a sábado de 8 a 13 para cafeterías. Los mismos días pero de 14 a 19 para heladerías. En tanto, restaurantes, parrillas y casas de comidas de lunes a sábados de 10.30 a 15.30.

Cipolletti también habilitó a los profesionales liberales, inmobiliarias, obras sociales y prepagas, colegios de profesionales y escribanías de lunes a sábados de 9 a 13.

No podrá haber más de dos personas administrativas. Además podrán atender solo con turnos programados, autoparques y concesionarias de lunes a sábados de 9 a 13.

Clubes sociales y deportivos únicamente el sector administrativo de lunes a viernes de 15 a 19 Siguen suspendidas todas actividades físicas y deportivas.

En el rubro salud, nutricionistas, fonoaudiólogos y psicopedagogos podrá prestar servicio de lunes a viernes de 9 a 19. Sólo con un auxiliar administrativo. Las agencias de viaje, gráficas e imprentas de lunes a viernes de 15 a 19.

Las aseguradoras y oficinas administrativas de empresas constructoras tendrán permiso de lunes a viernes de 9 a 13.

También se permitirán algunas actividades religiosas, martes jueves y sábados de 9 a 13 y de 15 a 19 con un máximo de seis personas y no están permitidas las ceremonias.