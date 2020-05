Cómo surgió el nuevo brote de coronavirus en Bariloche

Las miradas del gobierno rionegrino pasaron de Valle Medio a Bariloche en unas pocas horas. La ciudad cordillerana tuvo 11 casos positivos el lunes, otro ayer y había registrado uno el domingo, que era la punta del iceberg.

El mayor temor desde la Provincia es que se produzca la circulación comunitaria del virus en los barrios altos de Bariloche, en donde las condiciones sociales son muy precarias.

El brote de una docena de infectados por el virus esta semana en Bariloche tiene, para el Estado, culpables identificados: una mujer y su hija que siguieron haciendo vida social en el barrio San Cayetanito y un hombre, pareja de la mujer, que no dejó de trajinar la ciudad, visitó amigos y hasta fue a buscar a su hija a la casa de la ex.

El relato oficial que RÍO NEGRO reconstruyó coincide con lo que dijo la secretaria de Políticas de Salud de la Provincia, Mercedes Ibero, el lunes por la noche: esto pasa por compartir el mate.

Hoy en la ciudad hay entre 60 y 70 personas aisladas, sin diagnóstico positivo de coronavirus pero sospechosas por tratarse de contactos estrechos.

Unos 25 a 30 pacientes pertenecen a unas 10 familias. No se conoce la relación con el rebrote actual.

El barrio San Cayetanito está junto al arroyo Ñireco, en el Este de Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

“Cuando tenían la obligación de no moverse y no compartir no lo cumplieron. Me asusta mucho en lo personal qué es lo que va a pasar ahora, que ya se puede salir”, fueron las palabras de Ibero.

“Veníamos hablando sobre estos casos de un barrio específico –continuó–, hubo muchas personas de diferentes sectores que se juntaron a partir de un nexo común. Todo tiene que ver con lo que pedimos que no pueden hacer: tomar muchas personas de una misma botella, juntarse a tomar mate y no usar tapabocas”, agregó.

“Le tengo menos temor a la apertura de comercios que a los encuentros sociales”, le dijo el intendente Gustavo Gennuso a radio El Cordillerano. “Lejos de cuidarse salieron a visitar a sus familiares y amigos, y fueron regando el virus”, explicó. El jefe comunal explicó que los 11 contagiados que se dieron a conocer el lunes surgieron de los contactos estrechos de la mujer y su pareja, a los que fueron a buscar.

Cómo fue



En San Cayetanito una persona denunció la semana pasada que en una vivienda una mujer y su hija tenían una vida activa social, recibían amigos y parientes y tomaban mate. A partir de este dato, se dio con la identidad de la pareja de la mujer, que no solo se reunía a tomar cerveza en varios puntos de la ciudad sino que además, cuando lo internaron en una clínica privada de la ciudad, se escapó.

Fue necesario que actuara la Justicia, y una vez que lo internaron en el hospital se negó a revelar la identidad de las personas con las que había estado en situación social los días anteriores.

Las fuentes oficiales que consultó este diario explicaron que fue un trabajo inverso: debieron conocer sus amistades y familiares para poder investigar hasta dónde puede haber llegado el contagio.

“Se hicieron 15 hisopados en su círculo y 11 dieron positivo”, explicó Gennuso, sin dar precisiones de nombres ni localización barrial de los casos.

"No se puede culpar a la gente del rebrote"

“No se puede culpar del rebrote a la gente, es no querer pensar que se le está errando en el enfoque”, dijo el exdirector de Epidemiología de la Provincia Juan Cruz Astelarra.

“Lo que debería hacer el gobierno es un control del foco, la búsqueda activa de casos, más testeos y aun más en los barrios con otra realidad social”.

“Informar adecuadamente a la población. Está diciendo que muchos testeos fueron de control a policías y otros, no de búsqueda de casos”.