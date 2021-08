Compre Neuquino: un requisito excluyente para el plan de reactivación de pozos

El programa de reactivación de pozos convencionales que lanzó Neuquén no logró causar el impacto en la industria que se esperaba y, de aprobarse todos los proyectos presentados, la provincia destinará solo el 43% del presupuesto que tenía planificado para el plan. Petroleras aseguran que hubo condiciones del programa que causaron ruido.

Energía On consultó y dialogó con diversas empresas de la Cuenca Neuquina que presentaron proyectos para adherir al plan y con otras que no lo hicieron. Además de remarcar el bajo interés, algunas opinaron que el programa llegó tarde y la mayoría hizo hincapié en un tema polémico para el sector: el Compre Neuquino.

“Tenemos proveedores y empresas asociadas a las que no podríamos acceder porque no tienen el certificado de Compre Neuquino, a pesar de que esas mismas empresas compran gran parte de sus servicios a neuquinos. Son particularidades del programa y el compre es uno de los factores que ponderan para la aprobación”, señaló a este medio un alto ejecutivo del sector en estricto off the record.

La semana pasada la provincia anunció que se presentaron 6 empresas con proyectos de reactivación para 10 áreas convencionales por un total cercano a los 10 millones de dólares. El beneficio del programa es de un crédito fiscal que se otorga por medio de rentas e impacta en los ingresos brutos de las empresas.

El monto total del programa que fijó el gobierno es de 1.000 millones de pesos y, según datos oficiales, utilizará solo el 43% de ese presupuesto, en caso de aprobar todos los planes presentados. En otras palabras, por la falta de interés de las empresas, quedará más de un 65% del presupuesto sin asignar y por eso desde el ejecutivo ya piensan en una segunda edición.

En números 6 fueron las empresas que presentaron proyectos para reactivar 93 pozos en 10 áreas convencionales.

La provincia tiene fecha hasta fin de mes para aprobar o rechazar los proyectos presentados y recientemente realizaron un pedido de información adicional a todas las empresas sobre cuestiones técnicas y detalles del plan.

“El programa sonaba mucho más atractivo cuando se lo planteó inicialmente el año pasado. Hoy las condiciones de mercado son totalmente diferentes”, marcaron desde una firma con activos en la Cuenca Neuquina.

En líneas generales las empresas señalaron que el programa del Ejecutivo podría traducirse en un adelanto de campañas de reparación de pozos que, por el contexto macroeconómico y la restricción de fondos, estaban programadas para el año próximo. De ninguna manera el plan podría significar un incremento en las inversiones sustancial.

En números 20% es el aporte de los campos convencionales en la producción actual de la provincia.

El objetivo del gobierno es intentar generar un atractivo adicional a las áreas convencionales de la cuenca que en 2016 aportaban el 60% de la producción y hoy lo hacen en apenas un 20%.

En declaraciones radiales a RTN, el director provincial de Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos, Fabricio Gulino, expresó que el programa tiene tres ejes: reactivar el sector, incrementar la producción y trabajar en pos del medioambiente.

“Cuando hablamos de actividad, o actividad comprometida, también se busca el Compre Neuquino, participó del programa del centro Pyme Adeneu y de alguna manera lo que buscamos es que la mayoría de las empresas que intervengan en el programa sean de origen neuquino”, agregó Gulino.

En total son 93 pozos convencionales los que se intervendrían si el Ejecutivo aprueba los proyectos que presentaron las empresas lo que permitiría un incremental de aproximadamente 1,7 millones de barriles equivalentes de petróleo.