Comunidades mapuche de Neuquén piden ayuda por la cuarentena

En medio del aislamiento y la cuarentena, las comunidades mapuche de la provincia reclaman más ayuda del Estado y, muchas de ellas, manifiestan que se sienten "abandonadas". Por el confinamiento no pueden realizar las actividades que hacían para obtener ingresos. Ante las recomendaciones sanitarias suspendieron ceremonias y celebraciones de marzo y abril, habituales para esa fecha y no descartan que en junio no se haga la celebración del año nuevo mapuche.

"Lo que era su economía básica hoy no está funcionando, Lo que es la pequeña producción, la venta de artesanías, o el turismo, quedó bloqueado y eso genera mucho impacto en lo económico y mucha angustia en las familias", dijo Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Sostuvo que ahí "es donde la provincia no tiene la agilidad suficiente para llegar con la ayuda".

Explicó que han bloqueado todas el ingreso de gente ajena a la comunidad, "para mantener que no haya contagios, pero esto después genera consecuencias en lo económico".

Héctor Uribe, lonko de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, expresó que se sienten " bastantes abandonados por el gobierno".

Manifestó que recién ayer llegó una ayuda de 40 bolsones de víveres y 40 tarjetas para la comunidad. "La tarjeta es de un valor de 1700 pesos. La población es de 550 personas.Con 80 módulos cubrimos solo un paraje y la comunidad está dividida en seis parajes", declaró.

Mencionó que antes de la pandemia la actividad económica pasaba por los servicios y actividades en el sector turístico, por artesanías, venta de leña, y muchos tienen trabajo de construcción o changas. Todo esto, dijo, ahora no lo pueden hacer

Agregó que al vivir en una comunidad donde no hay acceso a internet, "se nos complica para pedir los permisos que pide el Estado para circular", señaló Uribe.

"Hoy lo que más preocupa es que si vamos o no a recibir un presupuesto. Muchas familias no pueden salir a trabajar. Que el Estado designe recursos, para que podamos distribuir dentro de la comunidad. No hay fondos tampoco para que se puedan generar alguna nueva actividad", sostuvo Hugo Licán, de la comunidad de Ruca Choroi.

En su caso los ingresos pasan por el sector turístico, venta de piñones y de animales. También manifestó que están teniendo dificultades para aprovisionarse de leña y ya se acerca el invierno.

Sin celebraciones

La prohibición de realizar reuniones y la recomendación de evitar aglomeraciones los obligó a cancelar las celebraciones.

"En marzo y abril se cancelaron varias celebraciones que se deberían hacer por la época, y estamos temiendo de suspender la de año nuevo por lo que se ve venir con la pospandemia, que también va a haber limitaciones para hacer grandes reuniones como la que generan estas celebraciones", apuntó Jorge Nahuel.