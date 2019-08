Con reclamos de justicia por Santiago Maldonado, cientos marcharon en Bariloche

Una voz unánime para exigir que no se cierre la causa judicial por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se alzó esta tarde de jueves en una marcha que reunió a numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas, a dos años de la represión desatada por la Gendarmería en Chubut, que originó aquel episodio.

La movilización comenzó en Onelli y Moreno y se dirigió al Centro Cívico por esta última calle, sin cumplir el recorrido habitual por Mitre, que está ocupada por instalaciones para la Fiesta de la Nieve.

Una proclama anarquista abrió el acto en la plaza, en la que Maldonado fue reivindicado como un exponente de ese pensamiento y de la solidaridad con el pueblo mapuche.

Subrayó que “Santiago era un anarquista con ideales, que estaba donde más se necesitaba, con nuestros hermanos mapuches en una recuperación territorial”.

“Sienten temor y confusión ante la llama libertaria”, fue uno de los señalamientos del documentó leído por un joven vestido de negro.

También hubo presencia de La Cámpora, la CTA, la agrupación La Emergente y varios partidos de izquierda.

La consigna “Santiago presente” fue la más repetida durante la movilización, en la que también se insistió en señalar que “el Estado es responsable” de su desaparición seguida de muerte.

Varios de los oradores denunciaron que el hallazgo del cuerpo de Maldonado en el río Chubut 77 días después de haber desaparecido fue una maniobra gestada por el gobierno nacional “ante la presión popular” y afirmaron que ese lugar “ya había sido rastrillado cuatro veces”.

Hubo expresiones artísticas, lectura de poemas y también pasó por el micrófono el candidato a intendente del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Rodolfo Sánchez, quien asoció la represión que le costó la vida a Maldonado con “el asesinato de Rafael Nahuel y los demás jóvenes que caen bajo las armas del Estado”.

Con la firma de Convocatoria por la Segunda Independencia de Bariloche, otro de los pronunciamientos leídos en el acto reclamó “el no cierre de la causa” que tramita la Justicia Federal y calificó como “una burla perversa” la creación del “servicio voluntario en valores” a cargo de Gendarmería.

El Partido Obrero señaló a su vez que “la Gendarmería, como autora material de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, no puede brindar valor democrático alguno”.