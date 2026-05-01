El riesgo país baja hacia los 540 puntos mientras caen acciones argentinas en Wall Street

En una jornada marcada por el feriado del Día del Trabajador en la Argentina, el mercado local permaneció sin operaciones, pero los activos argentinos en el exterior mostraron movimientos dispares: cayeron las acciones en Wall Street, mientras que el riesgo país retrocedió y se acercó al umbral de los 540 puntos básicos.

Según datos del mercado, los principales índices de Nueva York operaron con variaciones mixtas. El S&P 500 avanzó 0,5% y el Nasdaq subió 1,1%, mientras que el Dow Jones registró una leve baja de 0,1%.

Caen las acciones argentinas

En ese contexto, los ADRs —acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior— operaron en terreno negativo. La caída más pronunciada fue para Grupo Supervielle, con una baja del 5,1%, mientras que el resto de los papeles retrocedieron entre 1% y 4%.

La excepción fue Mercado Libre, que logró subir 1,9% y se desmarcó de la tendencia general.

Bonos en alza y mejora del riesgo país

A diferencia de las acciones, los bonos soberanos argentinos mostraron un comportamiento positivo. Los Bonares subieron en promedio 0,7% y los Globales cerca de 2%, impulsando una baja del indicador de riesgo país.

De esta forma, el índice elaborado por JP Morgan cayó 22 unidades (-3,9%) y se ubicó en torno a los 545 puntos básicos, acercándose nuevamente al nivel de los 540.

El movimiento refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la deuda argentina, en contraste con la debilidad que aún muestran las acciones en el mercado internacional.

Con información de N.A