Concha García propone una mirada poética de la Patagonia

“Ya lo dijo Freud: a donde no llegan los psicoanalistas y los novelistas, llegan los poetas”. En su paso por Bariloche, la poeta española Concha García presentó sus dos últimos libros, “Desvío a Buenos Aires” y “Ciudades escritas” y en una charla con “Río Negro”, reflexionó sobre el universo de la poesía.

“Además de poesía, se necesita una mirada poética. Parecen distintas pero no lo son. Estamos acostumbrados a leer la poesía de una manera en la que el texto dibuja la página. En este caso, el dibujo es más mental porque es un diario y son crónicas”, describió García.

“Ciudades escritas” reúne una serie de artículos que se han publicado en algunos periódicos de España durante los últimos tres años. De esta forma, diversas ciudades de Albania, Venecia, Zacatecas, en México, o Barcelona son atravesadas por “la mirada poética” de García.

“Esa volatilidad en la que vivimos, en una era en la que todo desaparece en unos pocos minutos, el libro simbólicamente lo recoge. Es una como una forma de guardar, como un cofre, el tesoro de la palabra”, definió.

“Desvío a Buenos Aires”, en cambio, recoge infinidad de viajes de García a la Patagonia y a Buenos Aires desde el 2003. Siempre en primera persona. “Describo aquello que voy encontrando. Patagonia es un lugar que siempre me ha llamado la atención y quiero”, planteó la española que se reconoció admiradora de la poesía argentina y de los paisajes “de ensueño” de la Patagonia.

“Piensa que en Europa, cada 20 o 30 kilómetros hay algo. En algunas ciudades, ni siquiera eso. Aquí, estas distancias me siguen sorprendiendo; al igual que la capacidad de reinventarse en estos territorios. A pesar de vidas duras o situaciones difíciles, la capacidad de volver a intentarlo, de revivir me fascina”, expresó.

Cuál es su vínculo con la poesía: ¿una herramienta para transmitir sentimientos o percepciones?, consultó “Río Negro”. Su respuesta fue precisa: “La cuestión es transmitir percepciones”. Y se explica: “Cualquier lector que se sienta interpelado por ellas comprenda que hay un mundo en el inconsciente. La poesía captura algo que en el día a día no se percibe. Cuando lo percibes, hay una manera de tomar conciencia muy interesante: eres más libre. No te engañan tanto”.

La mirada y la imaginación suelen funcionar como disparadores de la poesía para García quien definió su trabajo como “intelectual”. “Hay una fuerte presencia del yo, donde el poeta está muy presente. Me fijo en aquellas cosas que pasan desapercibidas para mucha gente y en esa franja de lo mínimo, recojo el poema”, dijo y enfatizó: “Por un lado, está la mirada; por otro, grandes poetas que me han alimentado desde que fui consciente que me gustaba la poesía. No se puede ser poeta si no lees a otros”.

Además de poeta, García es licenciada en Filología Hispánica. Escribe en diarios españoles, dicta clases de poesía y también es funcionaria en una universidad. “Sería imposible vivir de la poesía. Casi nadie vive de la poesía. Si vives de la poesía, debes pagar favores. Es mucho mejor ser libre económicamente para que no tengas que pagar ninguna factura”, expresó.

Breve biografía literaria

Concha García (1956) es cordobesa, pero de la Córdoba española poeta española nacida en España (La Rambla (Córdoba), Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, es miembro fundador del Aula de Poesía de Barcelona y de la Asociación Mujeres y Letras, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer la obra de mujeres poetas. Ha colaborado como crítica literaria en el suplemento cultural del diario Avui y también en ABC Cultural. Actualmente, colabora en el suplemento cultural Aladar del Correo de Andalucía.

Es autora de numerosos libros de poemas, ensayos y diarios de viajes. La Diputación de Segovia, en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia y la Editorial Visor le concedió el Premio Jaime Gil de Biedma (España) en 1995 por su obra “Ayer y calles”.