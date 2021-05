Confinamiento y clases virtuales: ¿qué hacer?

Mi ansiedad me llama a hacer un diagnóstico de situación. El mismo se realiza cuando más o menos tengo algunas certezas de la situación a evaluar y es posible dar una respuesta y es acompañado por un camino a seguir. Claramente me distingo por ser activa (virtud y defecto en forma simultánea) y esa característica me empuja a querer mirar y dar un cierre para empezar algo nuevo.





Las etapas en las que vivimos me re plantea mi ansiedad, angustia y la necesidad de dar respuestas. Esperar no es una respuesta cuando se crece y la necesidad de aprender avanza. Cuando las hojas de las carpetas y cuadernos quedan vacías, a mitad de comprensión.

¿Qué se dice cuando los profes aun no conocen a sus alumnos, cuando no es posible hacer una trayectoria escolar digna que ofrezca algunas líneas que contengan, acompañen a aprender en forma adecuada? ¿Cómo se enfrenta la situación de los niños que necesitan jugar con otros para sentirse parte y no se puede? ¿Cómo hago para decirles a l@s chic@s que estén menos cantidad de tiempo conectados y que enfrenten las situaciones si nadie parece mirarlos muy en serio?

¿Qué observo? Papás hiper angustiados por sus hij@s. Por su socialización, aprendizaje, presente y futuro. Personas grandes que sienten que se les va la vida encerrados y amenazados por un bicho que no se sabe dónde está pero que es muy peligroso. Dolor, angustia y pesar. Pérdida. Desorganización. Caos. Si tuviese que poner algún diagnóstico tristemente es este.

Clases sí, clases, no… Las clases virtuales no son adecuadas para un proceso de aprendizaje. Eso parece que puede ser una parte del diagnóstico. La capacidad de atención es lábil. La comprensión es de media a baja. Si algo sabemos ahora con más firmeza es que nada suple a la presencialidad. Ahora se ve claro que el cuerpo como vehículo de la expresión cumple un rol fundamental en los procesos (en este caso hacemos referencia al aprendizaje).





Entendemos mejor cuando estamos en la presencialidad. Nos hacen falta los gestos, el ida y vuelta, los ejemplos. Para los docentes es importante observar la reacción de cada uno, las expresiones sirven de guía para probar modalidades de acción.

Los chic@s completan trabajos sólo para cumplir. El ida y vuelta de la presencialidad se lo pierden. Por supuesto, es necesario hacer diferenciación entre los niveles: inicial, primario, secundario, especial y universitario. Cada uno con su realidad. Todas complejas, por cierto.

Tal vez , y solo tal vez, las carreras universitarias pueden ir manejándose desde el contenido teórico, aunque las prácticas son fundamentales como así también el grupo de pares que se conforman para trabajar en equipo, fundamental en el trabajo profesional.

El nivel inicial no existe si no es en la presencialidad. Compartir, escuchar, cantar, jugar entre varios, pelearse, todo es parte de la magia del crecimiento en el jardín. Dibujar en una hoja grande, aprender a pegar, a recortar, diferenciar los colores, las texturas. Colocar arriba y abajo. Garabatear hasta llegar a una letra. Desde las consultas que recibo se ve perfectamente cuándo un niñ@ no atravesó un nivel inicial de calidad.





¿Cómo se hace para dar clases en educación especial en la virtualidad? Cuando lo que es necesario es el contacto, la mirada, la comprensión. ¿Cómo es posible con charlas que se cortan y que hay que gritar para ser entendido por la mitad? No parece digno ni posible.

¿Qué pasa en los lugares donde la conexión no llega? En los miles de hogares donde casi no hay luz ni agua. No hay internet y como mucho un teléfono con algunos datos. Las tareas se pasan por whatsapp con casi ninguna explicación.

¿Y qué hacemos nosotros, los padres, que tenemos todas las naranjas en la mano y tenemos que jugar a hacer malabares sin haber hecho el curso…? ¿Qué hacemos con esa impotencia, mezcla de comprensión de la situación y todo lo que se podría hacer y no se hace?

Si la ansiedad se apodera de nosotros no vamos a poder hacer acciones que nos resulten útiles. Mejor dominarla y pensar en objetivos concretos y a corto plazo. Primero es menester decir que la escuela es prioridad, que la responsabilidad está en todos y en cada uno de salir de esta situación. Desde los jóvenes hasta la octava edad ¡Todos!





Que tenemos que exigir que lleguen vacunas. Que no nos sirve pelearnos por posturas políticas. Que llegó el momento de demostrarles a nuestros hij@s que no es el camino insultar al otro, porque nos saca energías.

Si la escuela se cierra que sea lo último. Que sea lo primero en abrirse. Abramos los libros de casa y contemos historias. Cantemos y hablemos de autores conocidos y desconocidos. Hagamos cuentas, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Llenemos de colores las hojas de otoño y peguémoslas en los cartones y hagamos obras de arte. Reciclemos, hagamos eco envases, compost.

Pongamos manos a la obra porque son nuestros hij@s, nuestros sobrinos, nietos. Nuestro futuro no podemos soltarlo. Desafiemos a los obstáculos. Que los chicos recuerden esta etapa como un gran aprendizaje. Que se abran sus mentes como alas.

Que, si están aburridos, inventen. Se descubran. Que la escuela sea lo último en cerrar y lo primero en abrir. Que todos los que asistan estén seguros.