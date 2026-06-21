«Después de la pandemia, muchísima más gente piensa en hacer un testamento o una donación en vida»

El presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Diego, Molina (en el centro) junto a la presidente del Colegio de Río Negro, María Gabriela Benito, y Andrés Chielens, que integra el Consejo Federal. (foto gentileza)

El presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), Diego Molina, afirmó en Bariloche que después de la pandemia causada por el coronavirus, que causó miles de muertes en la Argentina, “muchísima más gente piensa en hacer un testamento, en un acto de autoprotección, o en una donación a los hijos reservándose el usufructo o no”.

“Nosotros somos de la cultura del ladrillo, del esfuerzo, fuera de los grandes desarrollos, pero la gente quiere resguardar su propiedad, su casa, que le quede a sus hijos, a sus nietos, es muy importante, es cultural”, sostuvo.

Dijo que una de las prioridades de las personas es que “ese esfuerzo sea respetado y pase a los herederos, a los hijos, nietos o gente cercana en el caso de las personas que no tienen descendencia”. “Hay un montón de actos en los que actuamos que cambian la vida de las personas”, afirmó.

“Siempre digo que nosotros acompañados durante la vida de las personas en diferentes actos: cuando compran su primera casa, con un crédito, cuando decide formar su empresa, armar una sociedad para trabajar o para generar un proyecto o hacer una donación o un acto de autoprotección”, indicó Molina.

El presidente CFNA estuvo en Bariloche como parte de una gira nacional. Explicó que el Consejo Federal agrupa a los 24 Colegios de todas las provincias y trabajamos en conjunto. En esta ciudad lo recibieron las autoridades del Colegio Notarial de Río Negro, que preside María Gabriela Benito, y Andrés Chielens, que es miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo Federal.

El presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Diego Molina, a la derecha, junto a la presidente del Colegio de Río Negro, María Gabriela Benito, y Andrés Chielens, que es miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo Federal. (foto gentileza)

Protección de derechos

Molina comentó que los escribanos no solo intervienen en compraventas o hipotecas, “sino en un montón de otros actos que por ahí la gente desconoce y que protegen sus derechos como pueden ser una planificación patrimonial por si nos pasa algo, como las donaciones, los usufructos o un testamento o inclusive aquellas directivas anticipadas de salud”. “Si me enfermo quién quiero que me atienda, cómo, a qué hospital quiero ir, quién quiero que administre mis bienes”, indicó.

Por eso, valoró el compromiso del Colegio Notarial de Río Negro con las jornadas de asesoramiento gratuito para que cualquier persona despeje sus dudas.

Comentó que la donación en vida se transmite directamente la propiedad en vida de las personas y el testamento es muerte y causa. “Dependiendo del caso le servirá una figura o la otra, pero hay un montón de variantes y posibilidades que son muy jurídicas y muy técnicas pero se adaptan a cada necesidad de la persona”, comentó. “Para eso está el escribano para que lo asesore, hay muchísimas variantes en la ley que se permite realizar”, aseguró.

Dijo que cuando interviene un escribano “hay seguridad jurídica, hay tranquilidad y la gente duerme tranquila con su escritura y eso es un valor que no se puede sacar”.

Un trabajo para prevenir estafas

Con respecto al aumento de las estafas en operaciones inmobiliarias, Molina sostuvo que cuando interviene un escribano “precisamente lo que previene es eso, que no haya sustitución de personas, que estén las cosas bien, que sean sus voluntades, entonces ahí se dan garantías de una operación y de una actuación. Esa es la gran diferencia, cuando interviene un escribano en una operación”.

Diario RÍO NEGRO le mencionó que en Bariloche hubo casos de estafas con operaciones inmobiliarias donde hubo escribanos que intervinieron.

“La verdad que el control sobre los escribanos es muy exigente, como en todos lados, puede pasar que haya alguien que actúe mal como en todas las profesiones, pero hay un control muy exigente, un control de la matrícula muy fuerte y hay inspecciones en todo el país”, aseveró. “Hay inspecciones permanentes a los escribanos y son muy rigurosos”.

El presidente del CFNA, Diego Molina, mantuvo un encuentro con escribanos de Bariloche. (foto gentileza)

Un proyecto de ley que preocupa

Con respecto al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que impulsa el Gobierno nacional y se trata en el Senado de la Nación, Molina opinó que “es un proyecto bastante complejo porque tiene diferentes aristas”.

“Hay cosas que vamos a ver cómo se van tratando en la comisión y, por supuesto, que hay temas que están muy bien y otros que nos preocupan muchísimo, sobre todo, lo que tiene que ver con zona de fronteras más que estamos en una región afectada (por Bariloche)”, evaluó. “Hay que estar atentos y con cuidado en la seguridad por supuesto del país”, enfatizó.

Dijo que “como todavía no hay dictámenes a los que nos podamos aferrar, vamos a ver como sigue el debate”. “Nos hemos reunido con la Comisión Nacional de Zona de Fronteras. Tenemos reuniones periódicas y permanentes y seguramente trataremos de participar y de tener voz en el debate. Estamos a disposición para eso”, expresó Molina.

Nueva plataforma virtual

“Quiero recalcar que estamos trabajando desde el Consejo Federal, en la implementación de una plataforma federal que ya está en algunas provincias, que permite firmar a distancia con el escribano, en una plataforma segura, convalidada por el Renaper”, valoró el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Diego Molina.

“Hoy, una persona que sea de Bariloche que está haciendo un trabajo temporal afuera del país, como puede ser en un centro de esquí, y tiene que firmar una autorización de viaje a favor de su hijo, hoy la puede hacer desde allá con un escribano de Bariloche, que es su escribano de confianza y que lo conoce y es totalmente válido y Migraciones lo acepta”, destacó.

Molina puntualizó que esa plataforma “ya está en proceso de ejecución y permite a los escribanos de Río Negro y de todo el país interactuar con los argentinos que están en el exterior y solucionar muchos obstáculos”.

“Yo dije lo de la autorización de viaje, pero puede ser un contrato de locación, un autorización, un boleto de compraventa y un montón de documentos más. Va a estar disponible en Río Negro a la brevedad, porque ya está operando en algunas provincias”, informó Molina.

Ley Pierri y regularización dominial

Destacó “el gran trabajo de regularización dominial con la Ley Pierri, con el Colegio de Escribanos y la Gobernación provincial, que eso ayuda a la gente que tenga su escritura”. “Desde el punto de vista social, es una gran satisfacción que se desarrolle en la provincia”, puntualizó.

Explicó que la Ley Pierri es un proceso que permite acceder a “una escrituración de caráçter social, pero le permite a la gente que tenga su título, su escritura de su casa y cuando alguien regulariza la escritura de su casa tiene su título, ese bien no solamente entra al circuito inmobiliario, porque se puede volver a vender, sino que también, la gente regulariza sus impuestos, construye, mejora su calidad de vida!”.

Esa norma permite que poseedores legítimos de una vivienda única y permanente puedan iniciar el proceso para obtener la escritura de su inmueble.

La presidenta del Colegio Notarial de Río Negro, María Gabriela Benito, dijo que no tenía a la manos datos concretos del proceso de regularización con la Ley Pierri, “pero todos los años se avanza”.

“El programa de la Ley Pierri lo lleva adelante el Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), que es la autoridad de aplicación en la provincia y hay un trabajo mancomunado entre el Instituto y el Colegio de Escribanos, que permite a medida de los requerimientos de los particulares poder sumar y poder lograr el título”, valoró.

“Es una política que se lleva adelante con el acompañamiento exclusivo y excluyente del Colegio Notarial de la provincia. Así que eso es muy importante”, enfatizó. Indicó que este año es un arancel muy accesible de 200 mil pesos aproximadamente.