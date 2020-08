Confirman un caso de coronavirus en el sindicato de Petroleros

Se confirmó que un dirigente gremial del sindicato de Petroleros Privados dio positivo de covid-19. Se trata de Ceferino Leiva, delegado de Catriel quien en un audio confirmó a su allegados que el jueves pasado se sometió a un hisopado que dio positivo.

Ayer, el gobierno provincial, en su parte diario, confirmó casos en la localidad petrolera. Anunció dos positivos, un hombre y una mujer, pero no hay detalles sobre si los contagios están vinculados.

El hecho generó mucha preocupación en la ciudad porque el dirigente tuvo contacto con muchas personas por sus tareas diarias. Durante el fin de semana hubo un gran operativo por parte de salud pública para aislar a los contactos estrechos. Algunas personas presentaron síntomas pero no hay confirmaron sobre nuevos casos en la ciudad.

Desde el área de Epidemiología investigan el nexo epidemiológico porque no había casos activos en la localidad. Trascendió que el contagios se podría haber generado en un viaje del sindicalista por cuestiones laborales.

El análisis se lo realizó en el Clínica Perón de esa localidad que pertenece al gremio de Petroleros."Soy Covid positivo. Actualmente estoy en sala intermedia, estoy bien, de ánimo y de salud me siento bien. No tengo problemas para respirar. Por precaución a mi familia también van a hacerle hisopado para ver como da. Lamentablemente me tocó a mí. Espero que sea todo bueno para ellos. Ya están al tanto Guillermo (Pereyra) y Ricardo (Astrada)", indicó Leiva en un pasaje del audio.

Hay alrededor de 30 personas aisladas que tuvieron contacto con el gremialistas en los últimos días. Además se comenzó la búsqueda de personas que hayan estado en contacto con cualquiera de ellos.