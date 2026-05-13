La Pampa comprará toda la energía producida por el Embalse Casa de Piedra

El ente tripartido firmó el convenio esta semana con la provincia de La Pampa. Foto: archivo.

El Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra y la provincia de La Pampa firmaron un «convenio estratégico» de abastecimiento eléctrico que permitirá a La Pampa acceder a energía hidroeléctrica con mayor previsibilidad de costos y fortalecer el sistema energético regional.

El acuerdo fue firmado por los representantes de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, a través de la Administración Provincial de Energía de La Pampa (APE), con el Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra, organismo presidido por el Ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa y responsable de la Central Hidroeléctrica Casa de Piedra, Alfredo Intronati

La reunión se desarrolló en la Villa Casa de Piedra, donde se definieron los alcances del contrato de abastecimiento eléctrico en el marco de la Resolución N°400/2025 de la Secretaría de Energía de Nación, normativa que impulsa nuevos mecanismos de comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

El Superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Néstor Pérez, destacó que el convenio representa beneficios concretos tanto para el Ente como para la Provincia de La Pampa.

«Todo el volumen de energía generado será adquirido por La Pampa mediante un procedimiento comercial que permitirá mejorar significativamente los ingresos del Ente y reducir el costo de compra de energía para la provincia», explicó el flamante funcionario rionegrino.

Detalló que la nueva modalidad comercial permitirá incrementar cerca de un 80% los ingresos vinculados a la comercialización de energía respecto al esquema actual y el acuerdo permitirá a La Pampa incorporar energía renovable con mayor estabilidad económica, reduciendo la exposición a la volatilidad del mercado Spot y mejorando la previsibilidad financiera del sistema eléctrico provincial.

Desde el Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra señalaron que el nuevo marco regulatorio habilita a los generadores provinciales a celebrar contratos bilaterales de abastecimiento eléctrico, una herramienta estratégica para garantizar condiciones comerciales más estables.

Actualmente, la Central Hidroeléctrica Casa de Piedra se encuentra habilitada para operar en el Mercado a Término de Energía (MATER), lo que le permite comercializar la totalidad de su generación mediante contratos directos.

El análisis técnico y administrativo realizado por el organismo concluyó que la propuesta presentada por la Administración Provincial de Energía de La Pampa resulta la alternativa más conveniente, ya que asegura la colocación total de la energía generada en condiciones económicas favorables y con mayor previsibilidad financiera para el Ente integrado por Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.