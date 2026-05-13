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Así podés germinar semillas de kiwi en casa: paso a paso

El kiwi es una fruta deliciosa y rica en vitamina C. Con este método fácil y casero, podés hacer que sus semillas broten y tener tu propia planta en casa.

Redacción

Por Redacción

Germinar semillas de kiwi es una forma divertida de conectar con la naturaleza, reducir el desperdicio de alimentos y llenar tu casa de vida verde.

Germinar semillas de kiwi es una forma divertida de conectar con la naturaleza, reducir el desperdicio de alimentos y llenar tu casa de vida verde.

Cultivar tus propias frutas no solo es posible, sino también muy gratificante. El kiwi, además de ser una fruta sabrosa y saludable, puede germinar desde sus semillas si se siguen algunos pasos básicos. Aunque se trata de una planta de clima templado y necesita ciertos cuidados, el proceso de germinación es sencillo y se puede hacer en cualquier cocina.

Paso 1: elegí un kiwi maduro y sacá las semillas

Fotos gentileza.-
  • Cortá el kiwi por la mitad y con una cuchara retirá las semillas.
  • Ponelas en un colador y lavalas bien bajo el chorro de agua para quitarles toda la pulpa adherida.
  • Secalas con papel absorbente y dejalas reposar unas horas.

Paso 2: activá las semillas con el método del papel húmedo

  • Tomá un trozo de papel de cocina (tipo servilleta o rollo de cocina) y humedecelo con agua.
  • Colocá las semillas sobre el papel húmedo y envolvelas suavemente.
  • Guardá ese papel dentro de una bolsa plástica transparente tipo ziploc o un frasco de vidrio con tapa.
  • Poné el recipiente en un lugar cálido (alrededor de 20-25 °C), con luz pero sin sol directo.

Paso 3: esperá entre 7 y 15 días

En este período, las semillas comenzarán a abrirse y emitir una pequeña raíz blanca. Revisalas cada 2 o 3 días para asegurarte de que el papel siga húmedo (no empapado) y no haya hongos.

Paso 4: trasplantá los brotes a una maceta pequeña

  • Cuando las semillas estén germinadas, prepará una maceta con tierra fértil y bien aireada, de preferencia con turba, perlita o compost.
  • Plantá cada semilla a poca profundidad (medio centímetro) y mantené la tierra húmeda.
  • Ubicá la maceta en un lugar con buena luz natural y temperatura estable.

Consejos extra para el cuidado del kiwi

  • Las plantas de kiwi necesitan mucha luz solar directa cuando están más desarrolladas.
  • Al principio crecen despacio, pero con el tiempo pueden convertirse en trepadoras vigorosas, por lo que conviene usar tutores o enrejados.
  • Si querés obtener frutos en el futuro, vas a necesitar una planta macho y una hembra, ya que el kiwi es dioico (las flores femeninas y masculinas están en plantas separadas).

Germinar semillas de kiwi es una forma divertida de conectar con la naturaleza, reducir el desperdicio de alimentos y llenar tu casa de vida verde. Además, es una actividad ideal para hacer con chicos o como parte de una huerta urbana.


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