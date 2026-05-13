Así podés germinar semillas de kiwi en casa: paso a paso

Germinar semillas de kiwi es una forma divertida de conectar con la naturaleza, reducir el desperdicio de alimentos y llenar tu casa de vida verde.

Cultivar tus propias frutas no solo es posible, sino también muy gratificante. El kiwi, además de ser una fruta sabrosa y saludable, puede germinar desde sus semillas si se siguen algunos pasos básicos. Aunque se trata de una planta de clima templado y necesita ciertos cuidados, el proceso de germinación es sencillo y se puede hacer en cualquier cocina.

Paso 1: elegí un kiwi maduro y sacá las semillas

Fotos gentileza.-

Cortá el kiwi por la mitad y con una cuchara retirá las semillas.

Ponelas en un colador y lavalas bien bajo el chorro de agua para quitarles toda la pulpa adherida.

Secalas con papel absorbente y dejalas reposar unas horas.

Paso 2: activá las semillas con el método del papel húmedo

Tomá un trozo de papel de cocina (tipo servilleta o rollo de cocina) y humedecelo con agua.

Colocá las semillas sobre el papel húmedo y envolvelas suavemente.

Guardá ese papel dentro de una bolsa plástica transparente tipo ziploc o un frasco de vidrio con tapa.

Poné el recipiente en un lugar cálido (alrededor de 20-25 °C), con luz pero sin sol directo.

Paso 3: esperá entre 7 y 15 días

En este período, las semillas comenzarán a abrirse y emitir una pequeña raíz blanca. Revisalas cada 2 o 3 días para asegurarte de que el papel siga húmedo (no empapado) y no haya hongos.

Paso 4: trasplantá los brotes a una maceta pequeña

Cuando las semillas estén germinadas, prepará una maceta con tierra fértil y bien aireada , de preferencia con turba, perlita o compost.

, de preferencia con turba, perlita o compost. Plantá cada semilla a poca profundidad (medio centímetro) y mantené la tierra húmeda.

Ubicá la maceta en un lugar con buena luz natural y temperatura estable.

Consejos extra para el cuidado del kiwi

Las plantas de kiwi necesitan mucha luz solar directa cuando están más desarrolladas.

cuando están más desarrolladas. Al principio crecen despacio, pero con el tiempo pueden convertirse en trepadoras vigorosas , por lo que conviene usar tutores o enrejados.

, por lo que conviene usar tutores o enrejados. Si querés obtener frutos en el futuro, vas a necesitar una planta macho y una hembra, ya que el kiwi es dioico (las flores femeninas y masculinas están en plantas separadas).

Germinar semillas de kiwi es una forma divertida de conectar con la naturaleza, reducir el desperdicio de alimentos y llenar tu casa de vida verde. Además, es una actividad ideal para hacer con chicos o como parte de una huerta urbana.